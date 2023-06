Îmbunătățirea competitivității societății prin achiziții de noi tehnologii

ASDR CONSTRUCTII SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 21.09.2020 proiectul cu titlul „Imbunatatirea competitivitatii societatii prin achizitii de noi tehnologii”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, ASDR CONSTRUCTII SRL a incheiat contractul de finantare nr. 5971 din 21.09.2020, cod SMIS 131423, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat diversificarea si dezvoltarea activitatii contribuind astfel la consolidarea poziţiei pe piaţa întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Principalele activitati prevazute in proiect au constat in dotarea cu echipamente pentru fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, prestarea de servicii de consultanta, servicii de informare si publicitate.

Obiective specifice:

Dezvoltarea prin diversificare a activitatii companiei prin achizitia de echipamente inovative specifice procesului de fabricare a constructiilor metalice si partilor componente ale structurilor metalice – cod CAEN 2511. Obiectivul este atins ca urmare a realizarii activitatii de achizitie a echipamentelor si are ca rezultate: 1 masina roluit tabla, 1 grup electrostatic pneumatic cu pistol, 1 presa hidraulica, 1 presa hidraulica de tip abkant, 1 robot colaborativ, 1 masina roluit tevi si profile, 1 kit de iluminat cu panouri fotovoltaice pentru spatiul de lucru sau deplasabil la santiere.

Angajarea unui numar de 3 (trei) persoane cu norma intreaga pe perioada nedeterminata ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestor locuri de munca pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului.

Campanie publicitara pentru promovarea servicii prestate de microintreprindere.

Rezultatele proiectului: Achizitia echipamentelor prevazute in cadrul investitiei cu scopul fabricarii unor produse de tipul confectiilor metalice de calitate; mentinerea unui numar de 3 locuri de munca pentru 1 sudor, 1 lacatus-mecanic si 1 manipulant marfuri cel putin pe intreaga durata de monitorizare a proiectului; 1 clip video distribuit in campania publicitara de promovare a noilor produse si achizitii.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea economica la nivelul Municipiului Craiova si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene. locale si regionale in domeniul fabricarii de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a trei noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Loc de implementare: Municipiul Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 245A, judetul Dolj, Romania.

Contractul de finantare – „Imbunatatirea competitivitatii societatii prin achizitii de noi tehnologii” – are o durată de implementare de 37 luni (data începerii proiectului: 01.07.2019; data finalizării proiectului: 31.08.2023) si o valoare totală 1.253.545,26 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 838.843,86 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 713.017,28 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 125.826,58 lei.

ASDR CONSTRUCTII SRL

Date de contact:

Persoana de contact: AUREL PAVEL

Administrator

Tel.: 0735 528 233

Email: constructiiasdr@hotmail.com, asdr.proiect@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei