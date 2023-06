Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Vâlcea a fost, pe 24 iunie 2023, punct de interes în lumea mondenă românească! Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu (Viky, cum îi spun prietenii) au decis să își unească destinele chiar în urbea de sub Capela, orașul natal al mireului, un cunoscut om de afaceri, cu activități în domeniul imobiliarelor, mobilei și materialelor de construcții. Rochia pe care a purtat-o Cristina Spătar (supranumită regina RnB) a fost impresionantă, în primul rând prin faptul că aceasta cântărește aproape 10 kilograme. Mii de flori au decorat sala de evenimente a hotelului din centrul Râmnicului în care s-a desfășurat petrecerea. Și tortul a fost unul așa cum mulți miri visează să aibă: cu multe etaje, decorat în ivory, auriu și verde. Atmosfera a fost întreținută de artiști cunoscuți și iubiți de români, precum Andra, Adrian Minune, Mariana Ionescu Căpitănescu și Nicolae Botgros. Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au avut două perechi de nași. La eveniment au participat peste 500 de persoane! Casă de piatră!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878