O lăudabilă inițiativă civică

Recent am luat cunoștință de inițiativa domnului inginer Costinel Stoica de formare a zonei turistice Drăgășani. Inițiativa are în vedere ca în baza Hotărârii de Guvern 825/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, municipiul Drăgășani și un număr de comune din vecinătatea acestuia să fie declarate stațiune turistică de interes național.

Zona care are în centru orașul Drăgășani este o importantă vatră de istorie românească și de credință ortodoxă. Numeroase monumente, situri, biserici și mănăstiri se află pe teritoriul ei. De asemenea, zona se bucură de numeroase facilități de agrement și petrecerea timpului liber, dar cea mai importantă atracție turistică o reprezintă cultivarea viței de vie, a strugurilor și producerea unor soiuri nobile de vin cu denumire protejată. În zonă există, de asemenea, considerabile oportunități de valorificare industrială a strugurilor. De aceea, pe bună dreptate, inițiatorul propunerii consideră că în primul rând zona turistică va fi una a turismului uval, adică una în care turiștii vin pentru a se bucura de valorificarea locală a strugurilor. Dar vin, de asemenea, pentru a vizita monumentele istorice și a se bucura de frumusețile naturale ale acestei zone din sudul județului nostru.

Apreciem inițiativa inginerului Costinel Stoica, așa cum apreciem acordul pe care și l-au dat deja unii dintre primarii localităților avute în vedere pentru realizarea zonei turistice. Este firesc ca edilii să sprijine, indiferent de culoarea lor politică, această inițiativă pentru că ea va crea dezvoltare economică, locuri de muncă și creștere a bunăstării pentru fiecare dintre noi. Este motivul pentru care PNL Vâlcea susține această inițiativă și îi îndeamnă pe colegii noștri din politică să o sprijine, de asemenea.

Îi asigurăm pe inițiatori că vom urmări realizarea proiectului și că se vor bucura întotdeauna de ajutorul nostru.

Filiala PNL Vâlcea, Preşedinte Cristian Buican

