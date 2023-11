Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “ Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr.1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea” , finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nr. 131754/22.11.2022 pentru proiectul “Lucrări de consolidare seismică și renovare energetică la blocul de locuințe V1, str. General Magheru nr.1, din Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Obiectivul proiectului îl reprezintă consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii rezidențiale multifamiliale Blocul V1, situat în Str. General Magheru, nr. 1, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea. Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt: • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – partea vitrată și partea opacă, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel, izolarea termică a planșeului peste subsol); • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat fluorescent aferent părților comune; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol; • Lucrări de consolidare a structurii de rezistență (cămășuirea pereților din beton armat la subsol, parter și etajul 1, realizarea unor arce din beton armat sub pereții din beton armat de la etajul 2, realizarea de centuri din beton armat la parapeții balcoanelor). Valoarea totală a proiectului este 37.607.998,25 lei din care:

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri