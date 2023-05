INFINITRONICS, un nou concurs internațional!

Email the Author

Comunicat de presă

M-am bucurat să revăd astăzi echipa de robotică Infinitronics de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, pe acești tineri deștepți și frumoși, care ne-au făcut mândri prin ultima performanță obținută: titlul de vicecampion național, în cadrul competiției First Lego League Challenge. La propunerea mea, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat acordarea unor stimulente financiare, în valoare totală de 30.000 lei/brut, bani pe care i-au primit astăzi cei 12 membri ai echipei. Gestul nostru este unul de apreciere și în semn de respect pentru munca depusă și pentru performanțele obținute de acești tineri vâlceni talentați. Fiindcă peste câteva zile echipa de robotică va participa la etapa internațională, ce se va desfășura în Maroc, le-am urat mult succes și îi așteptăm să se întoarcă acasă cu noi premii.

