Handbal feminin, Liga Florilor: VÂLCEA BATE LA BUZĂU, DAR O PIERDE PE JOVANA SKROBIC

/ GLORIA – SCM 29-33 /

• Un foarte competent MC-speaker al sălii din Buzău a crescut decibelii atunci când a prezentat-o pe Luminița Huțupan, iar sala a aplaudat-o generos pe marea portăriță de altădată, revenită în handbalul mare. Bună evoluție a elevelor sale, în special a Ralucăi Kelemen, care a terminat cu 40% salvate. Foggea, ok la șuturi de afară și 7 m, dar total deficitară la extreme, de unde a primit tot ce i s-au aruncat pe colțul scurt.

• Partida a început sub hitul ” Notti Magiche ” , dar numai magică nu a fost seara pentru Jovana Skrobic, care s-a accidentat rău la câteva minute de la start. Suspectă de fractură de tibie, Jovana s-a ales, în cele din urmă, „doar” cu entorsă. Din păcate, măcar o lună ea va sta.

• În minutul 19, Natasa Ljepoja a primit cartonaș roșu, la fază controversată, o decizie prea dură a arbitrilor, cuplul feminin Mariana-Mirabela. Acestea au fost contestate pe toată durata partidei, atât de public, cât și de cele două „bănci”, având o prestație sub nivelul Ligii 1. Chestionat despre arbitraj, observatorul partidei a spus că ” nu avem pe cine trimite”.

• Natalie Hagmann a fost golghetera Vâlcii, cu 10 goluri, dar , după umila-mi părere, Mia Zschocke a fost jucătoarea meciului, prestație foarte solidă atât în atac, dar și în centrul apărării. Cu siguranță, un impuls a primit și de la mama sa, aflată în tribune.

• Bună intrarea Aliciei Gogîrlă, autoare a 3 goluri. Unul dintre acestea a fost spectaculos, după o combinație rapidă cu Rebeca Necula. „For the moment, everything is fine with Alicia” , a spus după meci Bent Dahl.

Daniela de Jong nu a jucat fiind accidentată, se speră în recuperarea ei pentru meciul de miercuri.

• Grupul numeros de suporteri vâlceni a câștigat net disputa cu galeria gazdelor, și la număr și la zgomot.

• Exceptând sigla primăriei, pe tricourile jucătoarele din Buzău nu există alte ” semne” de sponsori.

• Miercuri, 6 noiembrie, vine Rapidul , meci foarte important pentru locurile 2-4, după care urmează turul cu Debrecen, tot în Polivalenta vâlceană.

• Mai vorbim.