Cum se renunță la pariuri?

Așa cum am spus, depistarea problemei este primul pas spre vindecare. Apoi, după ce realizezi problema, următorul pas este să-ți închizi contul sau conturile la cazinourile online. Nu ezita să faci asta, iar jumătățile de măsură nu funcționează.

Dacă te confrunți și tu cu adicția la jocuri de noroc, atunci acest articol este pentru tine. Cazinourile online ajută utilizatorii ca tine în mai multe moduri. Contul tău are opțiuni de limitare a depunerilor și pierderilor și de asemenea, are opțiuni pentru pauză/autoexcludere. Așadar, dacă te confrunți cu o problemă, ai posibilitatea să-ți restricționezi accesul la cont.

