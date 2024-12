VOTAȚI ȘI ROMÂNIA DE HANDBAL FEMININ ASTAZI!

CONTRA MUNTENEGRU, DE LA ORELE 19,00 !

HAI ROMÂNIA!

România întâlnește astăzi Muntenegru, orele 1900, în cea de-a doua partidă din grupa preliminară. Ambele formații vin după victorii, Muntenegru a bătut, logic, Serbia cu 24-18, în timp ce fetele noastre au dat peste cap pronosticurile specialiștilor, 29-28 cu Cehia, după o partidă interzisă, ca de obicei, cardiacilor.

Ce va fi astăzi ?

Muntenegrencele pornesc favorite, de această dată cu o cotă mai clară la victorie decât anterior cehoaicele. Doar dacă spunem Grbic, Jaukovic , Raicevic, Pletikosic jucătoare cu multe meciuri tari în Liga Campionilor, înțelegem că opțiunea bookmakerilor este firească. Însă dincolo de numele jucătoarelor, Muntenegru impresionează prin jocul solid, mai ales printr-o apărare impermeabilă și agresivă, care , de cele mai multe ori, face diferența în partide pe muchie de cuțit.

România are, în primul rând, moralul bun. Nerenunțarea la luptă, înverșunarea cu care au luptat și au crezut, nu în cele din urmă victoria obținută, sunt argumente pe care se poate construi și astăzi. La întâlnirea de ieri cu presa, toate au vorbit despre unitatea echipei, despre încrederea care s-a acumulat acolo, pe semicerc, umăr lângă umăr . „Am pus punct cu Cehia, o vom lua din nou de la capăt, meciul va fi foarte greu. Nu mă iau după calcule, după ce crede lumea, am doar încredere în echipă. Va trebui să fim la fel de agresive în apărare și să găsim soluțiile corecte pentru atac„, spune Bianca Bazaliu, una dintre eroinele de acord două zile. Ea este completată de Alicia Gogîrlă care crede că „Meciul de astăzi va fi mult mai greu, mai ales din punct de vedere fizic. Dar nebunia noastră, modul în care am fost pe teren una lângă alta, modul în care ne-am încurajat, toate astea mă fac să sper și pentru mai departe„. În timp ce Lorena Ostase spune „Trebuie să dăm de două ori mai mult. Ne așteaptă un meci greu cu Muntenegru, o echipă experimentată și solidă. Dar cred că, dacă vom intra pe teren cu 101%, românii noștri de pretutindeni ne vor aplauda la final” .

Să mai spunem că jucătoarele se cunosc bine din Liga Florilor, unde, din lotul principal muntenegrean, evoluează șapte dintre ele, să vedem pe cine va avantaja acest lucru.

Dacă în meciul cu Cehia au fost prezenți în jur de 1000 români, astăzi, 1 Decembrie, în Fonix Arena sunt așteptați și mai mulți, cu încurajări continue și inimi fierbinți.

Și cu tricolorul albastru – galben – roșu.

HAI ROMÂNIA!