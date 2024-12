România – Muntenegru 25 – 27:

ARBITRII SLOVENI AU TOLERAT NEPERMIS JOCUL DUR AL ADVERSARELOR

Ar fi putut România să câștige chiar de Ziua Țării, contra Muntenegru, în sala din Debrecen? Nu, pentru că nu a câștigat, ar spune filozofii. Doar că lucrurile nu sunt deloc drepte, așa cum ar sugera faptul că româncele au fost nevoite să vină din spate mai tot meciul. Și nu sunt clare având în vedere ciudata delegare a unei brigăzi de arbitri din Slovenia, cu fapte discutabile în meci, plus un supervizor din Croația.

România s-a bătut zdravăn, poate mai bine decât cu Cehia. A început rău, 2-7 în minutul 7, dar apoi Lorena Ostase și Sonia Seraficeanu (bun joc pe atac) s-au pus pe treabă, după eliminarea lui Jaukovic. Am marcat cinci goluri consecutive, plus unul diferență pe tabelă, singura dată când România a fost în avantaj. Apoi muntenegrencele au schimbat portarul, în timp ce ale noastre s-au suit, deodată, în caruselul greșelilor tehnice. Așa că a fost rândul lor să încaseze șase goluri consecutive, iar prima repriză era dusă: 12-16. Interii noștri nu au fost în joc, iar poarta a încheiat repriza cu un neplăcut 10% la eficiență.

Mitanul doi începe cu centrul Pletikosic și extrema Mugosa (joacă la Craiova) făcând legea pe teren, chiar dacă Bianca Curmenț mai scoate câte o minge. A părut că la păstrarea diferenței au pus umărul și arbitri sloveni, care au tolerat jocul dur al apărării din Muntenegru, cu placaje amintind de rugby și cu atacuri la nivelul gâtului nesancționate. Apărarea avansată a lor ne-a scos centrii din joc, astfel că am găsit cu dificultate soluții pe atac. Dar, totuși, româncele s-au opintit, crescând rezistența în defensivă. De la 14-19, revenim la 21-24 și încă sperăm. Antrenorul Pera protestează, eliminare din teren, dar scăpăm cu fața curată și suntem doar la două goluri în urmă: 22-24, minutul 53. Din păcate, acum se rupe meciul, pentru că muntenegrencele se distanțează la 27-23, folosind un cuplu de apărătoare Jaukovic-Brnovic dur și decisiv. Meciul este gata, chiar dacă finalul ne aparține.

Cum spuneam sentimente amestecate, pentru că nu am fost departe de un egal. Rămân la opinia că arbitrajul a greșit în defavoarea României, mai ales pe în momentele critice ale jocului, aducându-ne aminte de un Muntenegru – România de acum doi ani, cu un arbitraj și mai controversat.

România rămâne la mâna ei, o victorie cu Serbia ne duce în grupele principale, dacă Cehia nu învinge Muntenegru.

Declarații după meci :

Sonia Seraficeanu – „Sunt mult mai experimentate decât noi, joacă de mult decât n această formulă”.

Ștefania Stoica – „Știam că suntem într-o grupă cu echipe competitive și ambițioase. Am luptat și am revenit, nici când am fost conduse cu cinci goluri nu am renunțat. Am continuat să credem că putem câștiga. Din păcate, pe final , nu am știut să gestionăm mai bine niște atacuri și nu a fost să fie”.

Florentin Pera – „Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm astăzi, în zi de sărbătoare pentru România. Eu zic că nu am jucat rău, nu uitați ce jucătoare au celelalte. Acum, la cald, îmi pare că nu am mai avut forță fizică, de aici și destule greșeli tehnice. Ele au o apărare agresivă, cu linia de centru extraordinară. Aici am încercat să aglomerăm jocul și de multe ori ne-a ieșit pentru a elibera extremele. Cred că am fost penalizați nejustificat, de multe ori ne-au băgat în prepasiv prea repede. Vom analiza mâine, cu siguranță trebuie să reducem greșelile tehnice. Nu vreau să vorbesc mai mult de arbitra j ”.

Foto credit – Emilia Nicolae