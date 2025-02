Fotbal, liga 3-a

Astăzi, orele 14,00, în Zăvoi:

SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSO FILIAȘI

Astăzi, 28 februarie, începe mini-returul Ligii a 3-a la fotbal.

Se vor juca ultimele trei partide din sezonul regular, după care se va intra în formula de play-off și play-out. Apoi se vor derula barajele de promovare în Liga 2, reamintesc seria 8 se va împerechea cu seria 7.

În seria 8, SCM Râmnicu Vâlcea și Viitorul Dăești ocupa pozițiile 1, respectiv 8, în clasament. Din păcate, Sparta Râmnicu Vâlcea s-a retras în pauza competițională, din motive financiare. SCM are un avantaj de nouă puncte față de ocupanta locului 2, chiar adversara de astăzi.

Lidera seriei, SCM Râmnicu Vâlcea, a operat modificări importante, într-un efort care vizează pasul decisiv către Liga secundă. Au plecat Trașcă, Olaru, Neicu, Georgescu, Gliga. Au venit Dodoi, Brânzan, Zaharia (toți de la CSM Focșani), Tamași (FCSB), Dinoci (FC Argeș), Tancău (Irlanda), Belu-Iordache (fără echipă, până în iulie 2024 la Concordia Chiajna), Grigorescu (Agricola Borcea) și, pe ultima sută de metri, portarul Eftimie (fost la Viitorul Pandurii Târgu Jiu). Considerând achizițiile, pot aprecia că vâlcenii au crescut calitatea lotului, vizibilă în partidele amicale, în special pentru linia de mijloc. Ca o confirmare suplimentară a faptului că Vâlcea „vrea”, a fost inclus în staff-ul echipei antrenorul de portari Viorel Dumitrescu, ultima oară la Gloria Buzău.

Antrenorul Eugen Beza pare mulțumit de modul în care s-au pregătit elevii săi: „Am făcut achiziții din punct de vedere fotbalistic, dar am luat în calcul și aspectul uman. Am profitat de conjunctura cu Focșani, desigur, eu îi știam pe câțiva dintre noii veniți. Sunt aici să ne ajute pentru obiectivul nostru, care este promovarea, dar să se ajute și pe ei. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au plecat și să le spun că nu uităm că au contribuit la locul unu în serie, dar și la calificarea în grupele Cupei României. Însă am adus jucători care au experiența bătăliilor grele, care pot aduce plus valoare. Trebuie să mai așteptăm integrarea lui în grup, practic în meciurile amicale am jucat cu cinci-sase jucători noi, deci rodajul mai durează. Fără să pun presiune pe ei, trebuie să spun că așteptările sunt mari de la ei. Dar clar că nu numai de la ei, de la toți, începând cu mine, bineînțeles. Vrem să câștigăm fiecare meci începând de vineri, le-am spus că dacă vrem să ajungem în vârful muntelui, trebuie să urcăm de la vale. Acesta este obiectul nostru acum, să câștigăm toate meciurile, inclusiv ultimul meci de baraj. E prematur să vorbim acum pe cine preferăm la baraj, grupa cu care ne împerechem este foarte echilibrată. Dar vă asigur că ne vom bate până la ultima picătură de energie„.

Noul venit Alexandru Zaharia, încrezător: „Am venit aici pentru că este un proiect foarte serios, la o echipă care trage la promovare, cu condiții foarte bune. Mi-a fost ușor să aleg Vâlcea și pentru că îi cunosc pe majoritatea jucătorilor, dar și pentru că am discutat mult cu antrenorul Beza. Chiar dacă nu am făcut un cantonament în afara orașului, ne-am concentrat toate energiile și încrederea pe plan local, eu zic că ne-a ieșit bine, iar toate gândurile noastre duc spre promovare„.

Bogdan Rusu, golgeterul echipei, gata de luptă: „Nicio perioadă de pregătire nu este ușoară, contează mult să stabilim niște relații de joc, mai ales că au venit destui jucători noi. Mergem la baraj să ne batem, eu zic că avem un lot competitiv. Chiar dacă ne-a bătut Alba Iulia în Cupa României, datele vor fi altele la ora barajului, nu va exista nicio favorită atunci„.

În același timp, în seria 7, lupta va fi crâncenă, cu trei echipe aranjate pe doar două puncte. Unirea Alba Iulia, antrenată de Alexandru Pelici, a mizat pe experiență, aducând pe foarte cunoscuții Bălgrădean (36 ani), Golofca (34 ani), Lazăr (33 ani), alături de Vidrășan. Gloria Bistrița a efectuat cantonamentul de iarnă în Turcia, cumva o confirmare a bugetul generos despre care se aude că-l are.

SCM Râmnicu Vâlcea va întâlni vineri, 28 februarie, CSO Filiași, ocupanta locului secund, așadar putem spune derby-ul seriei. În tur, 0-0. Partida începe la orele 1400, în Zăvoi.