E oficial!

Mircia Gutău și-a anunțat înrolarea în „Armata Roșie”

• luni, edilul Râmnicului a declarat mobilizarea generală pentru 2024

Cu un an până la bătălia urnelor, primarul Mircia Gutău a ieșit public într-o conferință de presă pentru ași face publice planurile electorale. Mai precis, acesta și-a oficializat înrolarea în „Armata Roșie”: „Eu am spus foarte clar că opţiunea mea este Partidul Social Democrat, cu care am o relaţie foarte bună, şi intenţia mea este să mă îndrept către acest partid. Acum eu nu pot trece la PSD, pentru că nu-ţi permite legea, legea spune că poţi cu şase luni înainte, dar discuţiile de a face o colaborare sunt avansate. Foarte avansate. (…) Am avut în ultimii trei ani o alianţă cu PSD care a fost respectată sută la sută şi îmi doresc foarte mult să mergem în continuare în aceleaşi tandem, în aşa fel încât alegerile din 2024 să fie un succes (…) PER la nivel naţional este într-o discuţie de a se face o alianţă chiar cu Partidul Social Democrat. Nu ştiu în ce fază va fi şi cum se va finaliza la nivel naţional, dar trebuie să recunoaştem că e foarte greu în ziua de astăzi, dacă eşti realist şi cu picioarele pe pământ, să crezi că un partid mic care este cotat cu 2, maxim 3% poate accede în Parlament în condiţiile în care sunt foarte multe partide şi deja sunt trei partide cunoscute în România – pe primul loc e PSD, pe locul doi deja e AUR şi pe locul trei PNL. Mai e şi USR-ul… Deci, e foarte greu să vină un partid nou ca să poată spera că accede în Parlament, iar un partid care nu ajunge în Parlament e ca un fotbalist care nu este titular şi joacă pe tuşă”, a anunțat public Mircia Gutău.