În perioada 15-16 iulie 2023, la Râmnicu Vâlcea se va desfășura un eveniment sportiv în premieră absolută. Este vorba despre un circuit național de mini – rugby, ce se va desfășura în primă ediție sub denumirea Trofeul Oltenia – Trevor Martingell. Competiția va avea loc pe Stadionul Municipal Zăvoi, în zilele menționate, între orele 09.00 – 14.00. Promotorii acestui eveniment sunt tinerii lideri din cadrul departamentul Lykaios Young Leaders Pack, adică grupul de tineri lideri Lupi Negri Lykaios care, după un deceniu de implementare a rugby-târgului în peste 30 de școli din comunitățile vâlcene, aduc acum pe terenul de joc o competiție de anvergură națională. De menționat este și faptul că președintele FRR, Alin Petrache, va fi prezent la Râmnicu Vâlcea pe toată durata competiției. „Această competiție de rugby pentru copii și tineret este organizată sub egida Federației Române de Rugby și se desfășoară în strânsă colaborare cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea. Trofeul Olteniei – Trevor Martingell aduce împreună peste 300 de copii din toate cluburile sportive de rugby din România, care vor concura într-o atmosferă prietenoasă și competitivă. Acest eveniment de importanță majoră pentru viața sportivă din Vâlcea și întreaga regiune Oltenia pentru că marchează debutul unui proiect dedicat rugbyului juvenil în Vâlcea. Primăria ne-a pus la dispoziție Stadionul pentru această competiție în cele mai bune condiții” – spune Prof. Cătălin Predescu, președinte al C.S.T. LYKAIOS. Cluburile participante sunt următoarele: C.S.T. LYKAIOS – Rm. Vâlcea, A.C.S. DRAGONII CONSTANTA, CSȘ Gura Humorului, ACS Rugby Academy din București, , A.C.S. WARRIORS Timișoara, C.S. UNIVERSITATEA ARAD, C.S.A. STEAUA BUCUREȘTI, A.C.S. SOIMII BUCURESTI, CLUB SPORTIV VICTORIA CUMPANA, CONSTANȚA, C.S.M. CSR SIBIU, C.S. LEII CÂMPIA TURZII, ACS RUGBY JUNIOR CLUJ NAPOCA.

