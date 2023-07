Email the Author

Email the Author

About admin,

Când sunt normale durerile de creștere la copii? Când ar trebui să mergem la medic? Sunt întrebări pe care, ca părinte, ți le vei pune cel puțin o dată. Este firesc să se întâmple asta. În primul rând, după cum am văzut mai sus, nu se poate spune că durerile de creștere se manifestă prin simptome ușor de recunoscut. În doilea rând, nu ai de unde să știi dacă acele dureri de picioare de care se plânge cel mic sunt într-adevăr simple dureri de creștere ori au o altă cauză, mai puțin inofensivă. De regulă, se recomandă consultarea unui specialist atunci când durerile:

Aceste dureri se pot manifesta diferit de la un copil la altul, ceea ce le face mai dificil de recunoscut de către părinți. De cele mai multe ori, ele tind să afecteze ambele picioare, în special la nivelul tibiei, gambelor, coapselor ori în spatele genunchilor, și apar cu precădere seara târziu sau noaptea, adesea fiind atât de intense încât vor trezi copilul din somn. Cu toate acestea, dimineață ai putea observa că micuțul tău nu mai are nicio problemă și nu se mai plânge de nicio durere. Asta nu înseamnă că a mințit sau că durerile de care s-a plâns în noaptea precedentă nu au fost reale. Este pur și simplu unul dintre „misterele” durerilor de creștere.[3]

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iulie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.