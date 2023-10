Email the Author

Sâmbătă, 7 octombrie 2023, un bărbat în vârstă de 56 de ani a condus un autovehicul pe Drumul Național 64, pe raza comunei Vlădești, sub influența băuturilor alcoolice. „Polițiștii au procedat la efectuarea testării cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii concentrației în organism. A fost înregistrat dosar penal, efectuându-se cercetări pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni. Sursă foto: Google Street View

