Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

Vineri, 13 octombrie 2023, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea au anunțat că Ștafeta Albastră a plecat de la Râmnicu Vâlcea către Slatina. Doi jandarmi vâlceni vor alerga și pedala pe o distanță de 85 de kilometri. „Ștafeta Veteranilor, aflată acum la a X-a ediție, a devenit o tradiție și ne amintește, cel puțin o dată pe an, de spiritul Invictus, acela care ar trebui să ne unească în jurul veteranilor. Colegii noștri, Alin și Nicolae, fac parte din echipa voluntarilor Invictus care vor purta Ștafeta Veteranilor către următoarea destinație. Toți voluntarii au fost așteptați cu nerăbdare pe traseu, iar când au trecut prin dreptul Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, au fost întâmpinați cu aplauze și susținere din partea camarazilor jandarmi. Cel mai important moment va avea loc de Ziua Armatei, pe 25 octombrie, la Carei, unde Ştafeta Veteranilor Invictus va prezenta simbolic onorul tuturor celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru România şi poporul român” , se arată într-un comunicat dat publicității de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții octombrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.