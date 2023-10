CET GOVORA REIA FURNIZAREA agentului termic pentru încălzire

Email the Author

Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, condițiile impuse în contractul de furnizare a energiei termice referitoare la obligativitatea reluării furnizării agentului termic pentru încălzire, în condițiile în care temperatura exterioară, între orele 18.00 și 06.00, se situează trei zile consecutiv sub +10°C, Societatea CET Govora SA anunță că, începând cu data de 17 octombrie 2023, ora 09.00, va relua furnizarea agentului termic pentru încălzire în sezonul rece 2023/2024 în municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv la CT Copăcelu. „Toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană și care desfășoară lucrări la instalațiile termice interioare sunt rugați să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până la data de 17 octombrie 2023. În cazuri excepționale, pentru finalizarea lucrărilor, ei trebuie să izoleze rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică sau se pot adresa pentru asigurarea condițiilor de lucru la Dispeceratul de Termoficare Urbană Râmnicu Vâlcea strada Mihai Viteazu, nr. 43, tel. 0250.718.092 sau tel/fax 0250.718.090 prin adresă scrisă. De asemenea, asociațiile de proprietari, în funcție de propriul program aprobat, pot consuma agent termic pentru încălzire continuu sau fracționat, prin închiderea și deschiderea robineților de izolare montați în amonte și în aval la contoarele de energie termică” , au transmis reprezentanții CET Govora. „Programul de umplere al rețelelor, probele la rece și la cald fiind comunicate prin mass-media și afișate la toate imobilele, prin neluarea măsurilor de izolare a rețelelor interioare, acolo unde este cazul, sau neanunțarea în vederea realizării condițiilor tehnice de lucru, absolvă de orice responsabilitate operatorul sistemului CET Govora SA pentru eventualele daune care se vor putea produce” , se arată în comunicatul semnat de directorul general al CET Govora, ing. Ion Roescu.

