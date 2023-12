Deputatul vâlcean Laurențiu Cazan, în mijlocul conflictului din Gaza

La invitaţia ELNET, deputatul vâlcean Laurențiu Cazan a făcut parte dintr-o delegaţie de 27 de oficiali din opt ţări europene care s-a deplasat la Baza militară din Tzrifin, unde se află muniția confiscată în urma atacurilor organizaţiei teroriste Hamas din data de 7 octombrie asupra statului Israel. „Am putut să vedem la faţa locului armele şi muniţia pe care armata israeliană a reuşit să le confişte de la terorişti. O parte din gloanţele ce urmau a fi folosite în atacuri teroriste au fost ascunse în pungi de orez oferite ca ajutor umanitar. Ulterior acestei vizite, am avut un briefing cu Superintendentul Micky Rosenfeld, purtătorul de cuvânt al poliției israeliene şi responsabilul de situaţia şi evacuarea locuitorilor din oraşul israelian Sderot pe timp de război. După briefing, am pornit într-o vizită în Kibuţul Kfar Aza acolo unde am văzut cu ochii noştri atrocitățile provocate civililor de gruparea teroristă Hamas. Imaginile sunt terifiante, iar cruzimea acestor terorişti care au masacrat oameni fără să ţină cont că sunt femei sau copii, tineri sau bătrâni este una extremă. Din păcate, terorismul este un fenomen care nu doar curmă foarte multe vieţi nevinovate, ci sădeşte frică şi nesiguranţă în sufletele oamenilor, iar lumea civilizată are datoria de a-şi continua eforturile necontenite de a-l combate prin toate mijloacele posibile. Aceste scene demne de evul mediu nu trebuie să mai existe în secolul 21 şi occidentul are datoria de a destructura aceste organizaţii care sădesc teroare nu doar în ţările din orientul mijlociu ci ajung de multe ori chiar şi în Europa”, a transmis deputatul Cazan.