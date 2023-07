Email the Author

Valentin Cismaru, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, s-a declarat șocat la auzul veștii ca vechiul și bunul său prieten s-a stins sâmbătă, 8 iulie 2023. Iată cuvintele sale cu totul și cu totul impresionante: „Dan DRAGOMIR e sortit să rămână pentru mine sinonimul prieteniei adevărate și sincere, adică neprețuită și infinită! Această lovitură de nicăieri vine la doar două săptămâni după aniversarea noastră comună din 20 iunie, semn suprem al destinului care ne-a vrut frați. N-am nici suflul și nici cuvintele să pot exprima adâncimea tristeții acestui moment… Dan DRAGOMIR va rămâne unul din cei foarte puțini și extrem de curajoși care am pornit acest proiect CCI Vâlcea la pragul anilor 90, rezistându-ne alături în pofida nenumăratelor încercări cu care ne-au provocat timpurile. Dumnezeu să-l ierte și să ni-l păstreze în paza Lui!”

