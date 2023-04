Premiu CCI Vâlcea la Olimpiada Națională de Istorie

După cum v-am anunțat și anterior, Râmnicu Vâlcea a fost scena Olimpiadei Naționale de Istorie din acest an la care au participat 334 de elevi din 41 de județe și municipiul București. Vineri, 14 aprilie 2023, Filarmonica a fost gazda Galei Premianților iar Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a acordat, în premieră absolută, o diplomă specială „Ferdinand I” pentru unul dintre campionii României.

Președintele Olimpiadei Naționale de Istorie 2023 de la Râmnicu Vâlcea, Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, Prorector pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale al Universității „Valahia” din Târgoviște, a transmis la rândul său participanților ediției din acest an a olimpiadei: „Nu știu, dragi prieteni mai tineri, ce va fi însemnând pentru voi și pentru generația voastră lecția de istorie, cabinetul de istorie, profesorul de istorie, lectura lucrărilor istorice. Pentru noi însemna identitate și devenire. Nu sunt în măsură nici astăzi, cum nu am fost nici când trăiam primăvara vârstei voastre, să disting cu claritate dacă amintirea este un proces mai degrabă cognitiv sau unul esențialmente social. Pot însă afirma cu certitudine că o jumătate de secol de viață mi-a dovedit că, așa cum afirma finlandezul Jorma Kalela, «reprezentările istoriei transmit înţelesuri politice, indiferent dacă acestea sunt intenţionate sau nu», iar competiţia asupra înţelesurilor istoriei reprezintă de fapt o competiţie asupra relevanţei acesteia pentru acţiunile viitoare”.

În programul acestora s-au mai regăsit vizitarea orașului de către elevii participanți și profesorii însoțitori, excursie la Culele Măldărești, Mănăstirile Hurezi și Bistrița, atelierele meșterilor olari, vizite la Arhivele Naționale din Vâlcea, Muzeul Județean „Aurel Sacerdoțeanu” Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Distribuie pe:

Tweet

WhatsApp

Imprimare

Email