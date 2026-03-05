BroBots – echipa de robotică a Colegiului Național “Alexandru Lahovari” a câștigat Regionala Centru – First Tech Challenge

Echipa de robotică a Colegiului Național “Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea a câștigat Regionala Centru – First Tech Challenge care a avut loc la Alba Iulia în perioada 28 februarie – 1 martie 2026 și urmează să participe la etapa națională ce se va desfășura la Sala Polivalentă din București la finalul săptămânii viitoare. La competiție au participat echipe de robotică din județele Alba, Sibiu, Cluj, Brașov și Vâlcea.

După un traseu impecabil în cadrul meciurilor de calificare (singura echipă cu 6 victorii din 6 meciuri jucate) BroBots Team – RO142 – 19088 a câștigat finala competiției în alianță cu echipa Alphatronic – RO159 – 24033 din Cluj-Napoca.

La finalul competiției BroBots a obținut pe lângă premiul pentru membru al alianței căștigătoare și premiul Control Award I pentru cea mai bună autonomie, cel mai bine programat robot și cele mai bune automatizări.

Echipa deține recordul mondial pentru cel mai mare punctaj obținut de un robot singur pe teren (https://www.youtube.com/watch?v=2c6osKTUcDQ) iar în cadrul competiției de la Alba Iulia a realizat în alianță cu echipa StartCode din Râmnicu Vâlcea cel mai mare scor al competiției.

De asemenea, BroBots Tean s-a aflat pe podium la toate cele 5 league meet-uri la care a participat înainte de competiția regională.

Componența echipei este: David Țenea (clasa a XII-a), Fabian Cicu (clasa a XI-a), Ionut Cazan (clasa a XI-a), Denis Braviceanu (clasa a XI-a), Erik Martalogu (clasa a XI-a), Ștefan Seuleanu (clasa a XI-a), Robert Bozdoghină (clasa a XI-a), Miruna Albici (clasa a XI-a), Andrada Andrei (clasa a XI-a), Luca Dragomir (clasa a XI-a) si David Șerbana (clasa a XII-a).

Echipa este îndrumată de: prof. Simona Ianc – mentor coordonator, prof. Issabella Cataragă – mentor, Andrei Toma (alumn Lahovari și BroBots) – mentor.

Echipa BroBots – RO142 – 19088 face parte din Programul Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge, organizat de Asociația Nație Prin Educație, din care fac parte peste 220 de echipe din toată țara și anual peste 5.000 de elevi împreună cu mentorii lor.

Asociația Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. Mai multe informații pe natie.ro.