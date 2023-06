APAVIL anunță întreruperea furnizării apei pe mai multe străzi din Păușești Măglași

Ca urmare a executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă pe rețeaua de distribuție din PEHD D90 mm, existentă pe strada Principală (vizavi de magazinul Annabella), din comuna Păușești Măglași, în data de 09.06.2023, în intervalul 800 – 1400 , se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din comuna Păușești Măglași, străzile: Industriilor, Valea de Case, Șolea, Coasta, Soarelui, Drumul Pietrarilor, Crinilor, Dealul Pleșii, Primăverii, Lacul Negru și Măndoiu.

În această perioadă orară echipele de intervenție ale APAVIL SA vor face eforturi susținute pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din retea certificati prin buletine de analiză a apei in secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei) angajații APAVIL SA vor efectua purjari in zona respectiva si in zone adiacente in care exista posibilitatea modificarii parametrilor de potabilitate .

Recomandăm consumatorilor afectați ca imediat după pornire să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării apei. Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către APAVIL SA în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor, confirmate de specialiștii societății noastre.

Va mulțumim pentru înțelegere!

• Compartimentul Comunicare, Mass – Media al societății Apavil S.A.