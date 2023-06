Secția ATI de la Maternitate, reabilitată complet!

Am promis și am rezolvat!

Am reabilitat Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (reanimare) de la Maternitatea din Râmnicu Vâlcea.

Aici era o locație extrem de neprietenoasă, un spațiu în care nu s-a mai intervenit cu lucrări semnificative de reabilitare de aproape 40 de ani.

Astăzi avem o secție modernă, dotată cu tot ce trebuie, în care s-au investit peste 800.000 lei, bani alocați din bugetul propriu al județului.

S-au realizat lucrări de reparații generale și de renovare a spațiilor, dar și lucrări de refacere a instalațiilor sanitare, electrice și gaze medicale.

Am făcut acest lucru fiindcă ne dorim ca pacientele care ajung aici să beneficieze de servicii medicale de calitate, iar cadrele medicale să lucreze în condiții foarte bune.

În ultimii ani, am realizat câteva investiții importante la maternitate: am consolidat clădirea, am modernizat sălile de naștere, am renovat ambulatoriul secției de Oncologie și acum, iată, finalizăm și lucrările de reabilitare a secției ATI (reanimare).

Mai sunt însă multe lucruri de făcut.

Pentru modernizarea în totalitate a clădirii, avem pregătit un proiect pe care îl vom depune în vederea obținerii de fonduri, imediat ce se vor deschide liniile de finanțare europeană.

Constantin Rădulescu

Președinte Consiliul Județean Vâlcea