Aducem un nou TOMOGRAF, la SJU Vâlcea!

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

În ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea de astăzi, 30 iunie, am aprobat alocarea sumei de 240.000 lei, care reprezintă contribuția Consiliului Județean Vâlcea la achiziționarea unui Computer tomograf multislice, cu minim 16 slice-uri, pentru Secția UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Valoarea totală a investiției este de 2.400.000 lei, Ministerul Sănătății alocând 90% din sumă, respectiv 2.160.000 lei, iar Consiliul Județean Vâlcea, diferența de 10% (240.000 lei). La ora actuală, UPU Vâlcea asigură asistență medicală de urgență pentru un număr de cca 80.000 pacienți/anual, dar nu dispune de un tomograf propriu, prin care să asigure efectuarea unor tomografii computerizate pacienților care se prezintă în urgență. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are în dotare un computer tomograf, care deservește Laboratorul de Imagistică și care este utilizat pentru trei categorii de pacienți: cei internați, cei veniți în urgență și cei trimiși de medicii specialiști pentru investigații imagistice. Pentru îmbunătățirea procesului de evaluare și tratament din urgențele medico-chirurgicale și stabilirea unui diagnostic într-un timp cât mai scurt, era absolut necesară achiziționarea unui al doilea computer tomograf, deoarece, de cele mai multe ori, urgențele medicale se suprapun cu programările din ambulatoriu sau din spital, fapt ce îngreunează activitatea cotidiană a Laboratorului de Imagistică.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878