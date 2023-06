A FOST ARESTAT TÂNĂRUL din Horezu care a jefuit un gorjean

Pe 23 iunie 2023, magistrații Judecătoriei Horezu au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a unui bărbat în vârstă de 34 de ani, domiciliat în orașul Horezu, cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

„În fapt, la data de 20 iunie, suspectul i-ar fi sustras un telefon mobil, suma de 2.000 de lei și 650 de euro, unui bărbat de 40 de ani, domiciliat în comuna Polovragi, județul Gorj, care se plimba pe o stradă din orașul Horezu. În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința bărbatului, au fost descoperite și ridicate bunurile și valorile sustrase. Astfel, la data de 22 iunie, în baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore a persoanei, iar în cursul zilei de 23 iunie a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

