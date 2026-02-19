🔐 UNbreakable Vâlcea 2026 – primul CTF pentru liceenii din județul Vâlcea

Dacă stai pe calculator sau pe telefon și îți place să te joci rezolvând questuri, puzzle-uri sau provocări logice, acesta este exact genul de eveniment pe care nu ar trebui să-l ratezi.

Pe 28 februarie organizăm un CTF pentru liceeni: o competiție practică unde rezolvi provocări din cybersecurity, găsești „flag-uri” ascunse și urci în clasament. Nu e nevoie de experiență – doar curiozitate și dorința de a încerca.

De ce să vii:

Vezi dacă ți se potrivește domeniul cybersecurity

Îți testezi logica și modul de gândire în situații reale

Lucrezi în echipă și cunoști alți liceeni cu aceleași interese

Interacționezi direct cu traineri si oameni din industrie

Contact cu un domeniu în plină dezvoltare, cu cerere acută de specialiști

Poți câștiga premii și acces la resurse de pregătire

Ce pierzi dacă nu vii:

O experiență practică, diferită de ce faci la școală

O ocazie să descoperi la ce ești bun cu adevărat

O zi în care poți învăța ceva nou, fără presiune de note sau teste

📅 28 februarie 2026

🕐 12:00 – 18:00

📍 Atelier Kidscraft, Str. Eugen Ciorascu nr. 10, Râmnicu Vâlcea

🆓 Participare gratuită

👥 Doar 40 de locuri disponibile

La locație oferim pizza, băuturi și goodies și creăm o atmosferă plăcută, în care să te poți concentra pe provocări și pe lucrul în echipă.

ÎNSCRIERE (2 pași obligatorii):

1️⃣ Completezi formularul de înscriere la eveniment (necesita autentificare pe platforma CyberEDU) https://app.cyber-edu.co/competition/unr26-local-vl

2️⃣ Completezi formularul de acord parental și date logistice, pentru siguranța participanților și organizarea evenimentului https://forms.gle/kvwbtyix91kGGFNY6

Deadline: 25 februarie 2026

Eveniment organizat de Project IVI, în parteneriat cu UNbreakable România, Bit Sentinel și Orange România.

Parteneri locali: ANDACRIS ART STUDIO, Atelier Kidscraft, AlvoTrix, Boromir, Driedfruits, Editura Antim Ivireanul, MultiSISTEM, Nordexim

Vino să vezi cum e un CTF pe bune. S-ar putea să descoperi că e exact ce îți place.

Project IVI