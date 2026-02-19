  • Home
🔐 UNbreakable Vâlcea 2026 – primul CTF pentru liceenii din județul Vâlcea

Scris deComunicat de presă, 19 februarie 2026

Dacă stai pe calculator sau pe telefon și îți place să te joci rezolvând questuri, puzzle-uri sau provocări logice, acesta este exact genul de eveniment pe care nu ar trebui să-l ratezi.

Pe 28 februarie organizăm un CTF pentru liceeni: o competiție practică unde rezolvi provocări din cybersecurity, găsești „flag-uri” ascunse și urci în clasament. Nu e nevoie de experiență – doar curiozitate și dorința de a încerca.

De ce să vii:

  • Vezi dacă ți se potrivește domeniul cybersecurity
  • Îți testezi logica și modul de gândire în situații reale
  • Lucrezi în echipă și cunoști alți liceeni cu aceleași interese
  • Interacționezi direct cu traineri si oameni din industrie
  • Contact cu un domeniu în plină dezvoltare, cu cerere acută de specialiști
  • Poți câștiga premii și acces la resurse de pregătire

Ce pierzi dacă nu vii:

  • O experiență practică, diferită de ce faci la școală
  • O ocazie să descoperi la ce ești bun cu adevărat
  • O zi în care poți învăța ceva nou, fără presiune de note sau teste

📅 28 februarie 2026
🕐 12:00 – 18:00
📍 Atelier Kidscraft, Str. Eugen Ciorascu nr. 10, Râmnicu Vâlcea
🆓 Participare gratuită
👥 Doar 40 de locuri disponibile

La locație oferim pizza, băuturi și goodies și creăm o atmosferă plăcută, în care să te poți concentra pe provocări și pe lucrul în echipă.

ÎNSCRIERE (2 pași obligatorii):
1️⃣ Completezi formularul de înscriere la eveniment (necesita autentificare pe platforma CyberEDU) https://app.cyber-edu.co/competition/unr26-local-vl
2️⃣ Completezi formularul de acord parental și date logistice, pentru siguranța participanților și organizarea evenimentului https://forms.gle/kvwbtyix91kGGFNY6

Deadline: 25 februarie 2026

Eveniment organizat de Project IVI, în parteneriat cu UNbreakable România, Bit Sentinel și Orange România.

Parteneri locali: ANDACRIS ART STUDIO, Atelier Kidscraft, AlvoTrix, Boromir, Driedfruits, Editura Antim Ivireanul, MultiSISTEM, Nordexim

Vino să vezi cum e un CTF pe bune. S-ar putea să descoperi că e exact ce îți place.

#UNbreakable #CTF #Cybersecurity #RamnicuValcea #ProjectHackerVille

Project IVI