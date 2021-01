Ziarul Bursa: După decesele din Norvegia, experţii în sănătate solicită suspendarea vaccinării cu Pfizer

Oficialii norvegieni au declarat că 23 de persoane au murit în ţară la scurt timp după ce au primit prima doză de vaccin. Experţii în sănătate din Wuhan au solicitat Norvegiei şi altor ţări să suspende utilizarea vaccinurilor COVID-19 pe bază de ARNm produse de companii precum Pfizer, în special în rândul persoanelor în vârstă, conform Zerohedge.

Experţii chinezi au declarat că incidentul cu moartea ar trebui evaluat cu prudenţă pentru a înţelege dacă moartea a fost cauzată de vaccinuri sau alte condiţii preexistente ale acestor persoane.

Yang Zhanqiu, virolog de la Universitatea Wuhan, a declarat ieri pentru Global Times că incidentul morţii, dacă s-a dovedit a fi cauzat de vaccinuri, a arătat că efectul vaccinului Pfizer şi al altor vaccinuri pe bază de ARNm nu este atât de bun pe cât se aştepta.

Un imunolog din Beijing, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru Global Times că lumea ar trebui să suspende utilizarea vaccinului pe bază de ARNm făcut de Pfizer, deoarece această nouă tehnologie nu a dovedit siguranţă în utilizarea pe scară largă. El nu a recomandat persoanelor în vârstă, în special celor peste 80 de ani, să primească niciun vaccin COVID-19.

Toate acestea reprezintă o problemă, întrucât persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului şi, prin urmare, sunt cele care au cea mai mare nevoie de protecţie. Experţii chinezi din domeniul sănătăţii spun în schimb că celor mai în vârstă şi cei mai fragili ar trebui să li se recomande să ia medicamente pentru a-şi îmbunătăţi sistemul imunitar.

„Pentru cei cu fragilitatea cea mai severă, chiar şi efectele secundare relativ uşoare ale vaccinului pot avea consecinţe grave”, a spus Institutul Norvegian de Sănătate Publică.

Vaccinul Pfizer-BioNTech aprobat la sfârşitul anului trecut a fost utilizat pe scară largă, fiind administrat şi un vaccin similar de la Moderna.

ACTUALIZARE: Norvegia îşi exprimă îngrijorarea din ce în ce mai mult cu privire la siguranţa vaccinului Pfizer la persoanele în vârstă cu afecţiuni de sănătate, după ce a crescut estimarea numărului de persoane care au murit după vaccinare la 29.

ACTUALIZARE: În mod surprinzător, mass-media nu a raportat incidentul imediat, ca şi cum ar fi ajuns deja la un consens. Majoritatea mass-media din SUA şi Marea Britanie şi-au minimizat în mod evident decesele, a relatat Global Times.

În schimb, acele mass-media occidentale majore vor publica imediat orice informaţie nefavorabilă despre vaccinurile chineze şi vor încerca să le amplifice impactul asupra psihologiei publice, mai arată sursa citată.

ACTUALIZARE: „Stim ca au mai fost raportate astfel de cazuri si in alte tari dar inca nu avem detalii despre acele cazuri”, au mai spus reprezentantii Agentiei de Medicamentelor din Norvegia.

Acestia au mai declarat: „De asemenea, campaniile de vaccinare din celelalte tari au proritati diferite, in functie de ce categorii de persoane sunt vaccinate, fapt ce poate afecta raportarea efectelor adverse sau chiar a deceselor”.

„Agentia Norvegiana a Medicamentelor a transmis, inainte de inceperea campaniei de vaccinare, ca exista un risc de deces sau de efecte adverse atunci cand sunt vaccinati cei in varsta sau cei bolnavi. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca exista o asociere clara intre vaccin si deces. De asemenea, in contextul acestor decese raportate, am informat asupra faptului ca este posibil ca efectele adverse ale vaccinului sa fi dus catre acest final nefericit”, au conchis reprezentantii Agentiei Norvegiene a Medicamentelor.

• Sursă foto și text: Ziarul Bursa

https://www.bursa.ro/dupa-decesele-din-norvegia-expertii-in-sanatate-solicita-suspendarea-vaccinarii-cu-pfizer-88038144