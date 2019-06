Zi cu semnificație pentru credincioșii vâlceni: Se împlinesc cinci ani de la întronizarea ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

Întreaga suflare ortodoxă din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului marchează un moment cu o semnificație deosebită. 8 iunie este data la care se împlinesc cinci ani de la întronizarea ÎPS Varsanufie pe scaunul arhiepiscopal. Știm, multora dintre cei care citiți aceste rânduri parcă nu vă vine să credeți că s-a dus deja jumătate de deceniu de la acel moment. Și noi am fost încercați de acest sentiment când am sesizat cât de repede s-a scurs vremea, care nu a trecut însă fără de roade la Arhiepiscopie. Chiriarhul Râmnicului, vrednic urmaș al lui Antim Ivireanul, Calinic de la Cernica, Gherasim Cristea și al altor luminoase fețe preoțești, a păstorit peste vâlceni, în cei cinci ani, cu iubirea pe care un părinte o are față de copiii lui.

În context, sâmbătă-dimineața, de la ora 09.30, la Arhiepiscopia Râmnicului se va săvârși Sfânta Liturghie, iar ulterior, de la ora 11.00, va avea loc o slujbă de Te Deum.

Câteva date despre ÎPS Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului este născut pe 24 ianuarie 1968, în București, din părinți ortodocși, Petre Vasile și Domnica. A urmat școala primară în București, apoi cursurile Seminarului Teologic din București (1985-1990) și ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (1990-1994), acolo unde a susținut licența cu titlul „Cinstirea sfintelor icoane după Sfântul Ioan Damaschin”. Între anii 2002-2004, a urmat cursurile de master în Teologie și a susținut disertația cu tema „Voturile monahale în Biserica Ortodoxă în lumina Sfinților Părinți” la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța. Între anii 2010-2013, a urmat cursurile Şcolii Doctorale ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, sub îndrumarea ÎPS Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, obţinând titlul de Doctor în Teologie, în anul 2013, în urma susţinerii publice a tezei cu titlul „Lucrarea harului dumnezeiesc în teologia Sfântului Grigorie Palama”.

ÎPS Varsanufie a fost întronizat ca Arhiepiscop al Râmnicului pe 8 iunie 2014, în urma alegerii de către Sfântul Sinod. Din anul 2014, ÎPS Varsanufie este membru în Colegiul de redacţie al Revistei Mitropolia Olteniei. De asemenea, păstorul credincioșilor vâlceni este președintele Colegiului de redacție al revistelor „Praxis” și „Martyria”, periodice ale Arhiepiscopiei Râmnicului. Interesant de remarcat este și faptul că ÎPS dr. Varsanufie a înființat, în anul 2015, Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului.

