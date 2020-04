Vuza anunță planurile Chimcomplex pentru instalația de apă oxigenată a fostului Oltchim

Deschisă în anul 1999 și lăsată în conservare de un deceniu și jumătate, Instalația de producere Apă Oxigenată, cu capacitate 6.000 t/an se află în planurile de viitor ale Chimcomplex. A recunoscut-o Ștefan Vuza, patronul colosului chimic românesc, într-un interviu la Capital.ro: „Ultima fabrică de apă oxigenată a fost la București. Mai avem noi una la Râmnicu Vâlcea, în conservare de peste 15 ani. Am putea să-i dăm drumul cu minim 25, mediu 100 milioane euro. Până acum, nu am avut discuții cu statul care mergea pe paradigma că e ajutor de stat dacă intervine. Acum cred că statul se va implica în fel de fel de proiecte unde se vede că trebuie să ții controlul. Pentru apă oxigenată e un proiect complicat pentru că acum nici nu avem legislație! OUG 29 prevede garanții date de Ministerul de Finanțe doar pentru IMM-uri. Noi suntem întreprindere mare. Dacă nu apare un OUG sau HG pentru întreprinderile mari, acestea se vor sufoca. În trei luni, sigur veți asista la închideri!”.

Ce este și la ce folosește apa oxigenată?

Peroxidul de hidrogen, cunoscut sub denumirea comună de apă oxigenată (sau perhidrol) este un lichid incolor, cu punctul de fierbere 150,2 °C și cu punctul de topire/înghețare -0,432 °C. Formula sa chimică este H2O2. Se amestecă cu apa în orice proporție, este solubil în eter și alcool. Are constanta dielectrică mare, apropiată de a apei, fiind un bun dizolvant ionizant față de săruri, în cazurile în care nu se manifestă ca oxidant. O soluție 35% poartă denumirea de perhidrol. Fiind instabilă, se descompune spontan, rezultând apă și oxigen. Viteza de descompunere este influențată de o serie de factori ca: lumina, căldura, catalizatorii etc. Este o specie oxigen reactivă fiind folosită ca decolorant în industria textilă, la tratarea apei potabile și a apelor reziduale, în industria detergenților, celulozei și hârtiei, în sinteze în industria chimică, în industria metalurgică și minieră, la rafinarea țiteiului, dar și pentru protecția mediului.

Apa oxigenată este utilizată ca antiseptic sub forma unei soluții diluate. Ea este capabilă să elibereze oxigen gazos, echivalent a 10 volume ale lichidului respectiv. Este indicată datorită capacităților sale de curățire a plăgilor cutanate benigne și de asigurare a asepsiei acestora. Are și proprietăți hemostatice (oprește sângerările) în cursul epistaxisului. Ca în toți peroxizii, atomul de oxigen din apa oxigenată tinde să fie eliberat foarte ușor. Oxigenul este toxic pentru agenții patogeni ceea ce face ca apa oxigenată să fie foarte eficientă în neutralizarea acestora.

Zilele trecute, Primăria Sectorului 6 București a folosit apă oxigenată pulverizată dintr-un elicopter ca variantă de dezinfectare complementară pentru combaterea COVID 19.