Vești proaste! Prețul energiei electrice e gata să crească iar

• noile reguli ANRE vor determina ca taxa de cogenerare creşte semnificativ, mai ales pentru centralele pe cărbune

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a publicat un ordin (69/2019) prin care creşte semnificativ contribuţia pentru cogenerarea eficientă penru centralele electrotermice care furnizează agent termic populaţiei. Taxa este plătită, în facturi, de toţi consumatorii de electricitate din România, notează Economica.net.

Potrivit acestei surse, noul ordin ANRE face, ca şi cel vechi, o diferenţiere a contribuţiei între centralele de cogenerare care asigură energia termică pentru consumul populaţiei şi cele care furnizează pentru non-casnici: „Contribuţia, despre care am scris anterior că va creşte pentru a îngloba şi costurile producătorilor cu certificatele de emisii de dioxid de carbon (al căror preţ a crescut exponenţial în ultimii doi ani), creşte semnificativ pentru centralele din prima categorie. Şi nici aici creşterea nu este uniformă. Spre exemplu, în primul an de funcţionare a schemei, bonusul de cogenerare pentru centralele care funcţionează cu combustibili solizi (deci în special cărbune) este de 290 de lei/MWh. Vechea valoare a bonusului este de 226 de lei, deci avem o creştere de 28%, adică 64 de lei/MWh. Pentru centralele care folosesc gaz în cogenerare pentru a furniza energia termică pentru populaţiei şi sunt racordate direct la reţeaua Transgaz, bonusul este, acum, de 217 lei/ MWh (central construite înainte de 2016, adică majoritatea). În vechea schemă, bonsul era de 194 de lei. Aşadar o creştere de 23 de lei, sau aproape 12%. Creşterea mai mare pentru cărbune este explicabilă prin faptul că aceste centrale emit mai mult, deci au nevoie de mai multe certificate de CO2, care sunt scumpe. Şi pentru centralele de cogenerare care produc energie termică pentru non-casnici, contribuţia creşte. Pentru cele pe cărbune, creşterea este, în primul an al schemei, de la 98 de lei/ MWh până la 118 lei (deci plus 20 de lei, adică 20%) iar pentru (spre exemplu) centrale pe gaz alimentate direct din reţeaua Transgaz, bonusul creşte de la 156 de lei la 173 de lei, deci vom avea un plus de 17 lei/ MWh, sau aproape 11%. Contribuţia pentru cogenerare este o sumă plătită lună de lună de fiecare consumator de enerşigie electrică pentru susţinerea producţiei de energie electrică şi termică (cogenerare) în condiţii de eficienţă ridicată. Înainte de aceste majorări, valoarea ei era de circa 1 ban/KWh iar sumele merg pe baza unei scheme suport la peste 40 de producători care se califică. Valoarea totală a contribuţiei plătită de consumatorii de energie electrică în anul 2017 s-a ridicat la 624 de milioane de lei, potrivit datelor ANRE. Suma este cu 11% mai mică decât cea plătită în anul precedent, pentru că valoarea acestei contribuţii a fost redusă. În total, cantitatea de energie electrică produsă în aceste centrale, care a beneficiat de acest bonus a fost, în 2017, de circa 5 TWh, în creştere cu circa 6% faţă de cea din anul precedent” ne menționează în Economica.net.

