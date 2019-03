În pofida înfrângerii la un gol cu CSM București (golul decisiv venind în chiar ultima secundă a întâlnirii), SCM Râmnicu Vâlcea și-a asigurat un avantaj în meciurile directe cu redutabila grupare sprijinită financiar de Primăria Capitalei (în turul campionatului, echipa noastră a câștigat meciul de la București la o diferență de trei goluri). Evoluția foarte bună a fetelor noastre în jocul cu CSM București nu a trecut neobservată nici în rândul suporterilor, nici a oamenilor din mediul politic, apropiați ai sportului.

Deputatul Eugen Neață a avut multe cuvinte de laudă pentru echipa râmniceană, aceasta având prima șansă pentru realizarea unui obiectiv ce părea de-a dreptul un vis la începutul sezonului: câștigarea titlului de campioană națională! Sub titlul „Vâlcea… tradiție, spectacol, performanță! SCM Râmnicu Vâlcea va fi campioană!”, deputatul Eugen Neață a publicat, pe o rețea de socializare, mai multe cuvinte de felicitare: „Chiar dacă am pierdut la diferență de un gol, în fața puternicei echipe CSM, am pierdut cu capul sus, iar titlul de campioană a României poate ajunge la Vâlcea dacă vom reuși să avem parcursul pe care l-am avut până acum în Liga Florilor. Este primul meci pe care SCM îl pierde de la începutul campionatului. (…) Îl felicit pe primarul Mircia Gutău, care a reușit prin susținerea acestei echipe să aducă din nou bucurie tuturor iubitorilor de handbal feminin! Îi felicit pe prietenii mei Florin Verigeanu, Gabriel Băjan și Petrică Berbecaru pentru implicare, dăruire și pentru modul în care au reușit prin strategiile lor, ca astăzi, să renască handbalul la Râmnicu Vâlcea! Felicit jucătoarele pentru profesionalismul și unitatea de care dau dovadă, pentru modul în care luptă și pentru ambiția de a arăta tuturor că SCM merită să fie Campioana României! Felicit staff-ul tehnic pentru activitate și pentru modul în care reușesc să țină echipa noastră de suflet unită! Mulțumesc suporterilor și celor prezenți la fiecare meci pentru încurajare și atmosfera creată! Vâlcea respiră din nou handbal, iar asta s-a văzut aseară, la acest meci! Fetele noastre au demonstrat că merită să fie campioane!”.