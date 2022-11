VÂLCEA sub semnul celei de-a XI-a ediții a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”

Email the Author

În perioada 9-12 noiembrie 2022, mai multe locații din județul Vâlcea sunt gazde pentru evenimente din cadrul celei de-a XI-a ediții a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”. Acțiunile sunt organizate de către Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, cu binecuvântarea și sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Vâlcea. La evenimente participă aproximativ 40 de scriitori, artiști plastici, profesori universitari, reputați oameni de cultură din România (București, Târgu Mureș, Iași, Pitești, Slatina, Craiova, Sibiu, Oradea, Târgu Secuiesc, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Bumbești-Jiu etc.). În primele două zile ale amplului eveniment cultural (miercuri și joi) s-au desfășurat activități la Arhiepiscopia Râmnicului (Deschiderea oficială a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși”, ediția a XI-a, în Sala „Iosif Episcopul” din Așezământul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica – Centrul Eparhial); la Muzeul de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea – Grădina interioară; la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea; la Școala Happy Kids din Râmnicu Vâlcea; dar și la Drăgășani (la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație și la Casa Memorială „Gib Mihăescu”); la Mănăstirea Dintr-un Lemn din comuna Frâncești (vizitarea Așezământului monahal și a Muzeului Memorial „Chesarie Gheorghescu” și prezentarea volumului „Chesarie Gheorghescu – Arhimandritul erudit și mărturisitorul dreptei credințe”); la Mănăstirea Surpate tot din comuna Frâncești.

