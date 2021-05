„Vâlcea e în EuROpa. EUropa e la Vâlcea. EUROPE DIRECT”

O nouă generație de peste 420 de centre EUROPE DIRECT și-a început activitatea în întreaga Uniune Europeană. Cu un mandat care va dura până la sfârșitul anului 2025, centrele vor aduce UE, politicile și valorile acesteia în toate colțurile Europei, stabilind o legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni. Acestea vor contribui la explicarea modului în care Europa combate pandemia de COVID-19 și redresarea economică prin intermediul programului NextGenerationEU, abordând tranziția verde și tranziția digitală.

Suntem onorați să facem parte din Rețeaua de Centre EUROPE DIRECT România! Este o performanță a județului Vâlcea, a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, a vâlcenilor mai informați și a Consiliului Județean Vâlcea care a continuat „tradiția” de a sprijini, în continuare, existența Centrului prin cofinanțarea proiectului.

Primele evenimente de comunicare europeană ale EUROPE DIRECT Vâlcea (online și offline) sunt dedicate sărbătoririi Zilei Europei – 9 Mai.

Am început de vineri, 7 mai 2021, de la ora 10, pe platforma Google Meet, cu lansarea proiectului „#SHARE-uim ceea ce ȘTIM”, pentru bibliotecarii din bibliotecile publice locale ale județului Vâlcea, sub genericul „Pregătiți pentru era digitală?”.

Sâmbătă, 8 mai, de la ora 9, lansarea online a produsului media – ESCAPE EUROPE, realizat de câțiva voluntari Europe Direct Vâlcea, sub îndrumarea prof. Miana Arișanu, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.

Duminică, 9 mai, de la ora 17, la Biblioteca Județeană Vâlcea – premierea celor care au realizat produsul media lansat sâmbătă și realizarea un interviu public cu aceștia.

Mandatul EUROPE DIRECT Vâlcea este de a:

• asigura informarea obiectivă și oportună cu privire la chestiunile europene;

• interacționa cu cetățenii referitor la starea și viitorul Uniunii Europene;

• implică publicul în evenimente de informare, comunicare, dialoguri offline și online;

• promovează cetățenia europeană activă în școli etc.

Ne găsiți, în continuare, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, strada Carol I nr. 26, Râmnicu Vâlcea.

Informații oferite de către Dana Rădulescu – bibliotecar, coordonator EUROPE DIRECT Vâlcea și Ioana Mazilu-Manolescu – bibliotecar, consilier de comunicare EUROPE DIRECT Vâlcea