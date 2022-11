Vâlcea a respirat din nou CULTURĂ ÎN STARE PURĂ prin intermediul Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”

Email the Author

Peste 15 evenimente distincte desfășurate în mai multe localități cu istorie și tradiție culturală din județul nostru (Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Frâncești, Ocnele Mari)! Aproape 40 de scriitori, artiști plastici, profesori universitari, reputați oameni de cultură sosiți din majoritatea provinciilor istorice ale României (București, Târgu Mureș, Iași, Pitești, Slatina, Craiova, Sibiu, Oradea, Târgu Secuiesc, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Bumbești-Jiu etc.). Activități dedicate mai multor categorii de vârstă, incluzând chiar și școlari de vârstă mică de la Școala Happy Kids, dar și mai multor categorii de activități socio-profesionale și cultural-spirituale. O promovare asiduă făcută județului nostru (care, peste ceva timp, se va materializa inclusiv într-o carte). Cam așa poate fi rezumată, într-un mod mai mult decât sintetizat în cifre și ordine de mărime, cea de-a XI-a ediție a Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”. Acțiunile au fost organizate de către Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea”, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Sibiu, cu binecuvântarea și sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Vâlcea. Nu mai insistăm asupra activităților care s-au desfășurat în cadrul acestei ediții a evenimentului cultural, vi le-am prezentat pe larg în articole anterioare publicate pe site-ul ziarului nostru, pe pagina lui de Facebook, dar și în ediția tipărită. De această dată dorim să vă prezentăm o colecție de imagini, surprinse în zilele a doua (joi, 10 noiembrie 2022) și a treia (vineri, 11 noiembrie 2022) ale lucrărilor desfășurate în cadrul Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda plopilor aprinși”.

