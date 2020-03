Meci fantastic în polivalenta bucureșteană! Vâlcea a pierdut la un gol dar rămâne în „cărți” pentru câștigarea unui nou titlu de campioană

Derby-ul campionatului Ligii Florilor de handbal feminin s-a disputat fără spectatori, dar cele mai valoroase echipe ale întrecerii naționale s-au ridicat pe deplin la înălțimea așteptărilor fanilor care le-au urmărit evoluția cantonați în fața micilor ecrane. Miercuri seara, CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea și-au încleștat forțele într-o partidă rămasă restantă din etapa a XVIII-a, care s-a dovedit parcă prea scurtă pentru o rivalitate atât de mare. Vâlcea câștigase în meciul tur, disputat în luna septembrie, la diferență de un gol (scor 20-19) și avea nevoie de un rezultat pozitiv (victorie sau remiză) pentru a păstra prima șansă pentru cucerirea unui nou titlu de campioană națională.

Bucureștiul a avut +3 la pauză, dar a câștigat la limită

Vâlcencele au arătat multă determinare în partida de la București, dar și dorință pentru a obține cel puțin un rezultat de egalitate. Sportivele pregătite de antrenorii Florentin Pera, Mia Rădoi și Ildiko Kerekeș Barbu au început mai bine partida din polivalenta bucureșteană și au dat repede fiori reci handbalistelor din Capitală încă din primele minute. Vâlcea a condus cu 1-0, 2-1, pentru ca în minutul 5 tot echipa noastră să se afle în avantaj pe tabela de marcaj, scor 5-4. Fără să strălucească, Neagu & Co. și-au intrat ceva mai greu în mână și au început să perforeze mai cu temei poarta Vâlcii după primul sfert de oră al întâlnirii. Vâlcencele au avut o cădere în joc după primul sfert de oră, înregistrând șapte minute consecutive în care nu au mai reușit să înscrie în poarta bucureștencelor. Gazdele au profitat de această cădere din jocul elevelor lui Pera și au ajuns să aibă chiar și patru goluri avantaj (13-9, minutul 28). SCM a marcat însă de două ori în minutul 29 și a revenit la două goluri în urma marii rivale. Și Bucureștiul a mai punctat o dată, astfel că scorul pauzei a fost 15-12 în favoarea vicecampioanei din sezonul trecut.

Dumanska, una dintre cele mai bune jucătoare ale echipei noastre

Vâlcea a început mai bine repriza secundă și a lăsat senzația că ar putea reveni în joc. Echipa noastră a reușit să stopeze ambiția bucureștencelor de a se desprinde probabil decisiv pe tabela de marcaj în primele zece minute. În minutul 40, CSM București avea aceeași diferență de scor ca la finalul primei reprize (scor 18-15), în condițiile în care, în primele zece minute ale reprizei secunde, trupa din Capitală avusese în două rânduri superioritate numerică. Cu Liscevic și Glibko decisive în multe momente pe faza de atac, Vâlcea a reușit, ușor-ușor, să echilibreze scorul și să pună mare presiune asupra sportivelor de la CSM. În minutul 46, s-a refăcut scorul cu care s-a încheiat partida din turul campionatului (20-19), cu mențiunea că, de această dată, avantajul era de partea sportivelor din Capitală. În minutul 47, Marta Lopez a restabilit egalitatea, tabela indicând 20-20.

Au urmat minute în care ambii tehnicieni și-au chemat, pe rând, elevele la marginea terenului pentru a le da indicații cu privire la sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească în disputa ce se juca pe muchie de cuțit. Cu Neagu decisivă în multe momente, CSM a reușit să refacă avantajul de unu-două goluri, în preajma minutului 55. Irina Glibko prin precizia cu care a executat aruncările de la șapte metri și Yuliya Dumnaska prin paradele sale dintre buturi au ținut însă Vâlcea în «cărți» chiar și pentru obținerea victoriei până în preajma minutului 57. Finalul a fost de-a dreptul interzis cardiacilor! Cele două echipe au marcat mai puțin, fiecare încercând să își prelungească atacurile pe cât posibil pentru a nu ceda mingea adversarelor. Vâlcea a redus din «handicapul” de două goluri ce o separa de CSM București la capătul unui atac prelungit, purtat în minutul 59. Sportivele din Capitală au încercat să forțeze marcarea unui gol foarte important pentru ele în ultimele secunde, dar demersurile le-au fost blocate repede de vâlcence, care au ieșit într-un joc agresiv la mijlocul terenului.

Partida s-a încheiat cu o victorie la limită a bucureștencelor, scor 23-22. Acest succes al CSM-ului, care vine, asemenea celui obținut de Vâlcea în turul campionatului (adică la un gol diferență), s-ar putea dovedi avantajos pentru elevele lui Florentin Pera. Spunem asta deoarece, în eventualitatea în care cele două formații vor încheia sezonul la egalitate de puncte, SCM Râmnicu Vâlcea ar urma să câștige titlul de campioană, beneficiind de rezultatul meciurilor directe (fiecare dintre cele două mari rivale și-a câștigat jocul de pe teren propriu la un gol diferență, însă SCM a marcat de 22 de ori în partida de la București, pe când CSM a punctat de numai 19 ori la Vâlcea).

Vâlcea rămâne pe primul loc în clasament

Chiar dacă a pierdut în partida de miercuri, SCM Râmnicu Vâlcea păstrează poziția de lider al Ligii Florilor de handbal feminin. Cele două mari rivale au acum număr egal de puncte (fiecare câte 43), dar echipa noastră are un golaveraj mai bun decât al bucureștencelor (+83 pentru SCM, față de +81 pentru CSM). Totuși, este important de menționat faptul că echipa din București are un meci mai puțin disputat comparativ cu echipa noastră. Trupa bucureșteană mai are de jucat într-o restanță dintr-o etapă anterioară rundei a XVIII-a (cea în care s-a disputat partida de miercuri). Acest joc restanță va fi chiar pe terenul ultimei clasate, AHCM Slobozia, fiind de așteptat ca bucureștencele să obțină o victorie care să le instaleze pe primul loc în clasament. Totuși, nimic nu este decis în acest sezon, unul în care SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București se vor duela, probabil până în ultima etapă, pentru câștigarea titlului de campioană. Pentru SCM Râmnicu Vâlcea foarte important va fi să trateze fiecare meci în parte cu maximă determinare, să „lege” din nou seria succeselor și să aștepte pasul greșit al bucureștencelor!