TEO ȘERBAN, vâlceanul care a ajuns la Formula 1!

Recent, am avut surpriza și plăcerea să descoperim că județul nostru are reprezentare într-un sport cu care Vâlcea nu a avut mai deloc tangențe de-a lungul timpului, deși vorbim despre un sport apreciat în țara noastră, care este urmărit, prin intermediul micilor ecrane, destul de mult și în rândul vâlcenilor. Ne referim la cursele automobilistice de Formula 1, sport în care România în general (nu numai Vâlcea) nu prea a scos «capul» în cele câteva decenii de existență ale competițiilor de acest gen. Situația este explicabilă și prin aceea că, pentru a avea participare consistentă a unor echipe românești în astfel de competiții, este nevoie de mulți bani și de implicare susținută și continuă a mediului privat. Ceea ce este destul de complicat de realizat atâta vreme cât finanțările venite din mediul privat, inclusiv pentru cele mai iubite două sporturi din România (fotbal și handbal), au scăzut destul de mult, echipele care mai ființează rămânând practic la mila consiliilor locale.

Însă, iată, că deși România nu are circuit pentru… «Marele Circ» automobilistic, Vâlcea se poate mândri cu un reprezentat în spectacolul pe care îl oferă cursele de mare viteză! Este vorba despre Teo Șerban, un tânăr în vârstă de numai 24 de ani, care este directorul de comunicare al dealerului și echipei de curse automobilistice Radical Romania. În perioada 10-12 septembrie 2021, Teo Șerban a participat în această calitate la etapa de Formula 1 de la Monza, poate cea mai iubită și apreciată etapă de Formula 1 din lume!



În rândurile de mai jos, vă prezentăm un interviu cu Teo Șerban:

Cine este Teo Șerban?

În anul 2016, am absolvit Știinte Sociale în cadrul Colegiului Național „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. A fost o experiență care mi-a schimbat viața fără ca măcar să îmi dau seama. Mă consider cel puțin norocos deoarece am avut șansa să învăț de la profesori extraordinari precum Ana Petcu, Alina Vețeleanu, Simona Mărăcine sau Fabiola Prodănescu. Acest lucru nu mă face decat să mă mândresc că am abolvit la acest liceu absolut de fiecare dată când am această ocazie.

Dintotdeauna cursele automobilistice au fost pasiunea ta?

Nu aș putea spune niciodată cu exactitate care este vârsta la care m-am îndrăgostit de motorsport. Din povești, mă jucam cu mașinuțe dinainte să știu să vorbesc, iar câțiva ani mai târziu, am ajuns chiar să ies pe ascuns din casă pentru a vedea mașini modificate și a participa la întâlnirile automobilistice ale acelor vremuri. Chiar dacă nu am avut pe cineva din familie care de la care să preiau această pasiune, mi-am dat seama că vreau să fiu cât mai implicat în acest fenomen și să îmi aduc cât mai mult aportul.

Cum ai ajuns să lucrezi într-o asemenea companie, ca director de comunicare?

Alex Mirea #44, multiplu campion de Viteză în Coastă și Raliu, a fost pilotul care m-a cooptat în cadrul acestui proiect. Eu mă ocup și de PR și comunicarea sportivă pentru Alex. La finalul fiecărei zile cred doar că toți am încercat să ne urmăm visele și să facem doar ceea ce ne place. Motorsportul nu este doar despre curse, este și despre oameni, ambiții, sentimente.

Ai doar 24 de ani. Consideri că vârsta este un avantaj sau invers?

Am încercat să nu acord niciodată o importanță prea mare vârstei pe care o am. În cele mai multe cazuri poate să constituie un dezavantaj, prin prisma unei concluzii pripite – lipsa de experiență. Însă eu nu văd lucrurile așa. Lucrez în marketing și comunicare încă de la 18 ani. Am terminat inclusiv o facultate în acest domeniu. Consider că este mai important ce livrezi și ce rezultate sunt vizibile, atât pe termen scurt, dar și pe termen lung.

Ai fost pentru prima dată la Formula 1? Cu ce așteptări ai mers la Monza?

Pentru mine a fost prima participare în cadrul unei competiții internaționale. Mă bucură cu atât mai mult faptul că am mers împreună cu gașca alături de care organizez un campionat de curse autohton (Radical Romanian Cup) și am avut posibilitatea de a împărți emoțiile alături de piloți care ar trebui să se bucure de mai multă expunere mediatică. A fost o șansă rară și am încercat să mă bucur cât mai mult de această oportunitate.

România a avut mașini în competiție?

România s-a bucurat de participarea a trei piloți în cadrul cursei de tip support, care a deschis Formula 1 Gran Premio Heineken D’italia 2021. Ei au concurat pentru rezultate cât mai bune pentru România, dar au avut și șansa de a împărți paddock-ul cu nume sonore din acest sport, precum Lewis Hamilton, Max Verstappen sau Sebastian Vettel.

Mulțumim și succes pe mai departe!