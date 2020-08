Simplificări aduse înregistrării cererilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modul de înregistrare a cererilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra, prin adăugarea unor funcționalități noi, se anunţă într-un comunicat de presă.

„Principalele modificări vizează continuarea procesului de digitalizare a activității de cadastru și carte funciară și au drept scop atât facilitarea accesului în sistem al beneficiarilor serviciilor oferite de ANCPI și instituțiile subordonate, cât și eficientizarea activității. ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a lansat o nouă versiune a sistemului informatic eTerra. Aceasta aduce o serie de modificări care facilitează înregistrarea cererilor de către partenerii ANCPI.

Totodată, activitatea angajaților ANCPI și ai instituțiilor subordonate a fost simplificată, iar persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate pot obține informații referitoare la parcele. O altă modificare se referă la cererile pentru care sunt solicitate referate de completare. În acest caz, utilizatorii pot adăuga documente noi, fără a șterge sau modifica actele existente la dosar. Mai mult decât atât, sistemul informatic va transmite utilizatorilor mesaje de clarificare. Astfel, dacă cererea nu are număr de înregistrare, iar utilizatorul încearcă să efectueze operațiuni în afara programului de lucru, aplicația va afișa mesajul: «Cererea nu poate fi trimisă în lucru pentru că nu are număr și dată de înregistrare! Înregistrarea poate fi realizată exclusiv în cadrul programului de lucru al BCPI-ului».

În cazul în care cererea este înregistrată, dar nu are marcat câmpul «acte în original», aplicația va afișa mesajul: «Cererea nu poate fi trimisă în lucru pentru că actele originale nu au fost încărcate în format electronic și semnate sau aduse la oficiu». De asemenea, pentru cererile de reexaminare depuse online, beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI și oficiile teritoriale pot adăuga acte noi, în format electronic, fiind disponibil și istoricul cererii inițiale.

Noua versiune a sistemului integrat de cadastru și carte funciară eTerra a simpli ficat și modul de obținere a extrasului de carte funciară pentru autentificare. Practic, notarul care solicită acest document pentru vânzarea unui imobil poate bloca doar acele cote părți deținute de o persoană, fără a afecta eventualii coproprietari”, notează Legeastart.ro