Selecționerul Adi Vasile anunță revenirea căpitanului Cristina Neagu: „Cu ea în lot ne gândim la Jocurile Olimpice din 2024!”

Anul 2022 a început cu vești bune pentru antrenorul naționalei de handbal feminin a României, Adi Vasile. După ce a fost reconfirmat selecționer de către membrii Comisiei Tehnice a Federației Române de Handbal, antrenorul a aflat că se va putea baza, în anul 2022, pe căpitanul tricolorelor. Cristina Neagu și-a luat o pauză de un an de la echipa națională, dar a declarat că, la finalul lunii februarie, va răspunde pozitiv convocării pentru dubla cu Danemarca din preliminariile Campionatului European.

„Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost pulsuri după Campionatul Mondial. Am făcut pașii corecți în absența Cristinei, nivelul nostru o să crească având-o acum înapoi. Este nevoie în același timp de lucrurile de bază: dorința de a te sacrifica jucând în tricoul României, plăcerea de a trăi responsabilitatea jocului în tricoul naționalei. Mă bucură reîntoarcerea Cristinei la echipa națională și de acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris”, a declarat tehnicianul Adrian Vasile.

Urmează meciurile din preliminariile CE 2022

Echipa națională de handbal feminin a României are un început de an competițional de foc, cu meciuri din preliminariile Campionatului European 2022. Prima adversară este Danemarca, o formație pe care tricolorele o vor întâlni în dublă manșă, prima dată la Mioveni, la începutul lunii martie.

„Îmi plac provocările și adversarii puternici, nu există scurtături către vârful piramidei. Danemarca este foarte puternică, vine din spate această echipă și va fi o forță în următorii ani. Acolo sunt jucătoare cu experiență internațională și vârstă bună. Nu există motivație mai bună decât să-i bați pe cei mai buni”, a mai afirmat selecționerul naționalei feminine de handbal.

Adi Vasile a le-a prezentat membrilor Comisiei Tehnice a Federației Române de Handbal raportul de activitate pentru anul 2021. El a oferit mai ales detalii despre jocurile de la Campionatul Mondial din Spania, desfășurat în luna decembrie 2021. După analiză, antrenorii au votat pentru menținerea în funcție a selecționerului, scorul scrutinului fiind 7-5.

„Nu am cum să mulțumesc pe toată lumea. Handbalul este un sport greu și mulți vedem alte aspecte și avem alt interes apropos de modul în care jucăm handbal. Le mulțumesc colegilor care m-au sprijinit. Cei care au fost de altă părere nu fac altceva decât să mă ambiționeze să doresc să fiu din ce în ce mai bun”, a explicat Adrian Vasile.

Vasile spune că „trăiește un vis”

Referitor la perioada petrecută la cârma naționalei feminine, Adi Vasile, antrenor și la CSM București, a precizat că preferă să vadă partea plină a paharului.

„Trăiesc un vis și o responsabilitate foarte frumoasă. Este cea mai mare mândrie să-ți reprezinți țara. 2021 a fost un an cu multe provocări. În prima parte am avut turneu preolimpic și jocurile de calificare la Campionatul Mondial, apoi, în partea a doua, au fost schimbări importante în echipă pentru pregătirea campaniei de Euro, dar și pentru Campionatul Mondial din Spania. A fost un an în care am avut mereu dorința și credința că putem învinge pe oricine și în care ne-am luptat până la capăt în fiecare meci”, a concluzionat selecționerul naționalei feminine de handbal a României.

