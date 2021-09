RoȘTIRE

Județul Vâlcea are ținuturi de o frumusețe aparte, dar și oameni muncitori, cu spirit civic, care se implică, în diferite acțiuni de ecologizare, pentru ca județul nostru să fie curat. Inițiativa Asociației «Let’s Do It, România» de a organiza, în fiecare an, proiectul «Ziua Națională a Curățeniei» este una binevenită. Aceasta este menită să le reamintească cetățenilor că natura trebuie protejată, iar județul trebuie păstrat curat.

• Constantin RĂDULESCU, președintele Consiliului Județean Vâlcea