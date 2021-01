RoȘtire

A fost un joc slab făcut de echipa noastră. Într-adevăr, adversarul a fost unul foarte valoros. Gyor este campioana Europei. Sunt nemulţumit că nu am avut atitudine, nu ne-am luptat. Am cedat foarte repede, am avut și foarte multe ratări. Sper să trecem cât mai repede peste acest insucces. Nimeni nu aştepta minuni de la acest joc, dar eu sunt nemulţumit de atitudine. Diferenţa de valoare s-a văzut, e foarte clară. În Liga Campionilor trebuie să merge la Podravka cu gândul de a face un meci mult mai bun și de a obţine puncte.

Florentin PERA, antrenor SCM Râmnicu Vâlcea