RoȘtire

În urmă cu un an, am auzit de dezvoltarea proiectului sportiv, mi-am exprimat intenția de a face parte din el. Sper să fie bine, să dezvoltăm frumos tinerii din Vâlcea și să avem o echipă performantă. Îmi doresc să păstrăm această atmosferă de prietenie și de muncă, din prima zi am văzut că se poate.

• Angel SANTANA, antrenor-coordonator al secției de baschet CS Vâlcea-1924