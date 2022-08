RoȘtire

Vâlcea are tradiție în handbal, am auzit lucruri pozitive despre acest loc. Mă bucur că întrecerea din România este puternică, sper că voi progresa aici. Sunt încântată și aștept cu nerăbdare să joc pentru club. Am auzit multe despre fanii vâlceni și vreau să joc în fața lor. Sper că vom reuși să atingem obiectivul clubului.

• Tanja ASANIN, handbalistă nou-transferată la SCM Râmnicu Vâlcea