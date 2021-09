PROTEST INEDIT la sediul IPJ Vâlcea

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Joi, 30 septembrie 2021, încă dinainte de orele prânzului, în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea s-a desfășurat un… (să îi zicem) protest, mai inedit. La această… manifestare a participat o singură persoană (un bărbat). Cetățeanul afișa un banner pe care erau scrie trei cuvinte care nu fac cinste Poliției Române. Nu reproducem însă acele cuvinte aici pentru că persoana în cauză nu prezenta vreo dovadă prin care să susțină ceea ce scrisese pe banner-ul improvizat (și, în plus, senzația noastră este că bărbatul în cauză are probleme psihice; de aceea nici nu publicăm poze cu el). Interesant este însă că polițiștii vâlceni au ieșit să… negocieze cu bărbatul respectiv (un fel de Cetățeanul Turmentat, ca să cităm din clasici) pentru a-l face să renunțe la protestul spontan. Discuțiile s-au purtat însă pe trotuar, pentru că bărbatul în cauză, care protesta inclusiv împotriva restricțiilor privitoare la obligativitatea portului măștii de protecție, nu putea intra în sediul IPJ pentru că… nu dorea să poarte mască . Au fost un fel de discuții între «surzi», în care polițiștii au încercat să îi explice omului că o reglementare / lege în vigoare trebuie respectată, indiferent de opiniile / preferințele unora sau altora! Evident că totul a cam fost în zadar, omul rămânând la convingerile lui, însă trebuie apreciat interesul dat de angajații IPJ Vâlcea pentru liniștirea protestatarului inopinat. În rândurile de mai jos vă prezentăm punctul oficial de vedere pe care l-am primit de la IPJ Vâlcea pe marginea acestui subiect (în urma solicitării pe care redacția noastră a transmis-o): „În această dimineață, în fața sediului instituției s-a prezentat un bărbat care protestează, susținând că se încalcă drepturile și libertățile constituționale, nefiind de acord cu măsurile impuse în perioada stării de alertă, dar fiind totodată, nemulțumit și de faptul că poliția nu ia atitudine față de aceste măsuri de protecție sanitară. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au încercat în repetate rânduri să-l consilieze în stradă, deoarece acesta a refuzat să intre în sediul instituției, neacceptând să poarte masca în interior”.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna septembrie 2021 (276) august 2021 (194) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):

Valentin Mateescu

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597