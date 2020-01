Premii pentru cuplurile trainice din Slătioara

Așa cum am informat la timpul potrivit, în data de 19 decembrie 2019, administrația din Slătioara a sărbătorit cuplurile din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie. „Plini de emoție, eroii noștri ne-au împărtășit poveștile lor de viață, cum s-au sprijinit și respectat în căsătorie. Am închinat un pahar de șampanie in cinstea lor și le-am urat din toata inima un sincer La mulți ani!”, a declarat primarul Sorin Romcescu.