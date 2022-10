O nouă inițiativă a deputatului Eugen Neață: IMNUL NAȚIONAL va fi pus mai bine în valoare!

De câteva zile, deputatul Eugen Neață, cu sprijinul colegilor social-democrați vâlceni din Parlamentul României, a depus o nouă inițiativă legislativă. Vorbim despre o inițiativă mai mult cu valoare de simbol, prin care se propune ca Imnul de Stat al României (intonat pentru prima dată, într-un cadrul oficial, la Râmnicu Vâlcea – să nu uităm asta!) să capete o mai bună cunoaștere și mai multă vizibilitate în rândul cetățenilor.

Mai multe amănunte despre această nouă inițiativă, dar și despre «sursa» de inspirație (un fost parlamentar de Vâlcea) ne-au fost oferite chiar de către Eugen Neață:

„Am redactat și am depus în Parlamentul României inițiativa legislativă sugerată de judecătorul Acsinte Gaspar, fost deputat de Vâlcea în urmă cu peste douăzeci și cinci de ani. Inițiativa are semnătura tuturor parlamentarilor social-democrați vâlceni, așa cum am spus în mesajul anterior: deputații Daniela Oteșanu, Eugen Neață, Ștefan Ovidiu Popa și a senatorului Constantin Bogdan Matei. Obiectivul modificării legislative este acordarea unui nivel maxim de importanță Imnului Național al României în cadrul evenimentelor publice. Mai exact, inițiativa noastră impune organizatorilor să distribuie participanților la eveniment, alături de alte documente de acces, a unor fluturași/ flyere pe care să fie tipărite cele patru strofe ce constituie, potrivit legii, varianta prescurtată a Imnului Național. Modificarea legii în acest sens contribuie la instalarea în rândurile publicului a obișnuinței de a intona vocal Imnul Național, indiferent de dimensiunile sau de importanța evenimentului organizat”, a declarat Eugen Neață.



Eugen Neață: „Scopul acestei inițiative legislative este să pună în valoare însemnele naționale prin expunerea lor

la nivelul măreției la care se află întreaga istorie a poporului român”

„Prin intonarea sa verbală, Imnul Național capătă grandoarea cuvenită, îndeplinindu-și rolul mobilizator și reprezentativ în cadrul fiecărei expuneri publice. Folosesc și acest prilej pentru a sublinia cât de importantă este activitatea de remodelare a legislației românești. În cazul acesta, scopul inițiativei legislative este să pună în valoare însemnele naționale prin expunerea lor la nivelul măreției la care se află întreaga istorie a poporului român. În alte cazuri, inițiativele legislative pot corecta sau îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor sau a companiilor și a instituțiilor publice. Fiecare inițiativă legislativă este un pas înainte în evoluția unei legislații mai clare și mai utile pentru întreaga societate românească”, a mai punctat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României.