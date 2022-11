NU ȘI-A ÎNDEPLINIT OBLIGAȚIILE:

Firma care renova ansamblul muzeal „Nicolae Bălcescu” a lăsat trei sferturi din lucrare neterminată!

De ceva timp, lucrările de renovare a întregului ansamblu muzeal „Nicolae Bălcescu” din comuna vâlceană cu același nume s-au împotmolit. Din mai multe cauze, firma care câștigase licitația pentru desfășurarea acestor lucrări nu a mai putut continua treaba. Nu a finalizat nici 30% din ce trebuia făcut acolo. Acum, pentru un contract de 2,1 milioane de euro, Consiliul Județean Vâlcea a reușit să găsească un nou constructor dispus să încerce să finalizeze aceste lucrări. Termenul ar fi de zece luni, cam scurt dacă ținem cont de faptul că urmează perioada de iarnă, însă nu imposibil de încadrat în el.

„În urmă cu ceva timp anunțam începerea lucrărilor de restaurare, dotare și punere în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu. Din păcate, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către antreprenor, am fost nevoiți să reziliem contractul de lucrări. Am reluat procedura de atribuire a contractului de lucrări și, cu voia Lui Dumnezeu și cu ajutorul colegilor mei din Consiliul Județean, pe 8 noiembrie, am semnat, alături de noul constructor, un alt contract pentru finalizarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții. Lucrările rămase de executat, în procent de 71% și cu o valoare de circa 2,1 milioane euro, urmează a fi realizate în termen de zece luni”, a precizat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Ce prevăd aceste lucrări?

Lucrările pe care să sperăm că noul constructor le va putea finaliza vizează obiective precum Conacul, Biserica și Parcul ansamblului muzeal Nicolae Bălcescu. În concret, aici se vor desfășura lucrări de rezistență, de arhitectură și de restaurare, refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, dar și dotarea cu mobilier și amenajarea parcului.