„Nu renunțăm la ideea amenajării unei TERASE LITERARE LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ”

A declarat președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu

În urma unei vizite pe care președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a efectuat-o, miercuri, 10 februarie 2021, la sediul Bibliotecii Județene Vâlcea, au fost creionate mai multe obiective care se doresc a fi realizate anul acesta. Alături de Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene Vâlcea, președintele Constantin Rădulescu a vizitat citadela culturii vâlcene, a verificat încă o dată noua tipografie digitală a instituției și a subliniat necesitatea continuării activităților care au fost deja demarate. Mai mult decât atât președintele CJ Vâlcea și-a reiterat sprijinul pentru construirea unei terase literare în vecinătatea bibliotecii, acesta fiind un obiectiv mai vechi, dar lăsat oarecum în stand-by din cauza pandemiei de Coronavirus.

„Este important ca, la început de an, să știm ce ne dorim pentru instituțiile de cultură aflate în coordonarea CJ Vâlcea. Astăzi, la Biblioteca Județeană «Antim Ivireanul» Vâlcea, am stabilit câteva proiecte culturale, dar și unele investiții pe care le vom face aici în cursul acestui an. Pe lângă digitalizarea instituției, care se află în curs de realizare, nu am renunțat la ideea amenajării unei terase literare. Avem proiecte interesante, dar vom face și investiții în tehnologie, pentru a ține pasul cu vremurile și cu ce își doresc tinerii. M-aș bucura mult ca biblioteca să devină din ce în ce mai interesantă pentru aceștia. De altfel, principala noastră provocare este să-i determinăm pe cei mici să citească și cărți din hârtie, nu doar din tablete sau alte mijloace electronice”, a declarat, miercuri, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

