Mihai Mălaimare este extrem de pesimist: „Generațiile care au acum 65-80 de ani sunt ultimele care vor ține biblioteci în case”

Foarte trist, Mihai Mălaimare a continuat să își exprime gândurile în mediul online, însă și cu note de optimism în ele: „O vom putea, oare, lua de la capăt? Ne vom mai ridica, oare, vreodată din această duhoare de prostie și neomenie? Va mai fi România vreodată țara celor care citesc și înțeleg ce citesc? Se va mai numi această țară România? Ne vom mai numi, oare, vreodată, români? Deocamdată suntem în adormire, nu ne-am revenit din uluiala de a ne vedea furați pe față de cei cărora le făceam semne de prietenie și-i primeam cu flori când veneau în vizită, și-i lăudam și-i admiram când le vizitam țările! Știu că ne vom trezi! Știu că vom învăța să nu-i mai așteptăm, să nu le mai întindem mâna, să nu-i mai lăudăm, să nu-i mai primim! Deocamdată sunt semne că ne-am săturat de porcăria cu care ne-au gratulat, de nesimțirea cu care, invitându-ne la ospețele lor ne priveau nevestele și ceasurile și bicicletele și aurul și sarea și petrolul și pădurile și… Știu că ne vom trezi și mă rog Bunului Dumnezeu să ne facă să ne amintim că suntem o generație care a acumulat biblioteci pe care le-a și citit și că am născut o generație pe care am crescut-o în aceste biblioteci și, mai ales, în spiritul lor. Altminteri ar trebui să cred că după ce ne vom trezi, vom da dracului bibliotecile și vom învăța și noi să urâm și asta ar fi groaznic pentru că voi, dragii noștri «prieteni tradiționali», ne-ați urât pentru averea noastră, dar noi vă vom urî pentru că după ce ați furat-o, nu mai avem nimic de pierdut! Luați aminte la asta!”. Sursă foto: Wikipedia

Zilele trecute, cunoscutul actor și fost deputat PSD Mihai Mălaimare și-a exprimat regretul cu privire la faptul că generațiile tinere (și chiar cele de vârstă medie) ale României nu sunt deloc iubitoare de cărți tipărite. Mai mult, actorul născut pe 27 august 1950 în Botoșani, a pus degetul pe rana scriitorilor și a afirmat, prin intermediul paginii sale de socializare, că generațiile care au acum între 65 și 80 de ani sunt ultimele care vor ține biblioteci în casele lor. „Cei de vârsta mea sunt ultima generație cu biblioteci citite, cu biblioteci în case, cu biblioteci râvnite în gând. Avem între 65 și 80 de ani. Cu alte cuvinte, acum 20 de ani eram încă în putere și la Putere. Și atunci, de unde prostia asta imbecilă care conduce România acum? Cine a adus-o la putere, cine a votat-o, cine și-a pus încrederea în ea, cine a mandatat-o să distrugă tot, să vândă tot, să ardă tot, să facă praf și pulbere una dintre cele mai frumoase și mai bogate țări? Noi? Unii dintre noi? Nu pot să cred. În bibliotecile de care știu, despre care vorbesc, nu există cărți care să îndemne la așa ceva. Lecturile noastre nu au fost în această direcție, educația noastră de acasă și din școală nu putea să ne ducă aici! S-a întâmplat ceva, ceva monstruos, ceva ce nu are legătură cu fibra noastră adevărată! S-a petrecut ceva dincolo de noi, dincolo de credința și valorile noastre”, a tastat Mălaimare.

