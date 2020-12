Mesaj tranșant al președintelui echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea pentru viceprimarii Pîrvulescu și Gheorghiu: „Cel mai important vector de imagine al municipiului în Europa ar putea dispărea”

În această seară, chiar de Sfântul Andrei, pe pagina de Facebook a clubului de handbal Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a fost publicat un amplu mesaj prin care președintele secției handbal, Florin Verigeanu, vine cu explicații (pentru iubitorii sportului din municipiul și din județul nostru) după ce consilierii locali PNL și USR-PLUS au refuzat desfășurarea ultimei ședințe de consiliu local, în care, printre altele, pe ordinea de zi era prevăzut un punct prin care echipei de handbal i se alocau fonduri necesare pentru finalul de an 2020. Pe lângă aceste explicații (a se vedea partea de jos a comunicatului atașat), Florin Verigeanu vine și cu argumente clare prin care încearcă se demonstreze care sunt motivele pe baza cărora activitatea clubului de handbal merită a fi susținută la cel mai înalt nivel.

Pentru o mai bună informare a opiniei publice, în rândurile de mai jos vă prezentăm integral mesajul semnat de președintele Florin Verigeanu:



Doamnelor si Domnilor,

Stimati iubitori ai handbalului valcean,

Dupa cateva zile de incertitudine ma vad nevoit sa ies public in fata dumneavoastra si sa imi spun punctul de vedere, ca si Presedinte al sectiei de handbal din cadrul clubului SCM Ramnicu Valcea, in fata unor „justificari” facute de consilierii locali PNL si USR Plus privind decizia de a respinge rectificarea bugetara necesara pentru plata salariilor angajatilor de la SCM Rm. Valcea (jucatoare , antrenori, staff medical si angajati). O sa le raspund punctual la toate incercarile de inducere in eroare a iubitorilor de handbal din Valcea si nu numai.

Inainte de a incepe, tin sa informez stimabilii consilieri, in speta cei care refuza sa fie de acord cu aceasta rectificare bugetara, ca indiferent de decizia lor de a fi sau a nu fi de acord cu aceasta rectificare sau de a aproba sau nu bugetul pe anul 2021 pentru echipa, salariile tuturor tot vor trebui platite, cel putin pana la data de 30.06.2021, pentru ca au Contracte de Activitate Sportiva pe o perioada determinata. Prin votul dumneavoastra nu faceti decat sa se amane aceste plati pana la aparitia unor hotarari ale comisiilor sportive sau judecatoresti. Singurul lucru pe care o sa reusiti sa-l realizati este ca veti face orasul Ramnicu Valcea de rusine in Romania, si mai cu seama in Europa, iar SCM-ul va fi tratat ca un club neserios, unul care nu isi plateste salariatii. Nenorocirea este ca nu se va vorbi de aceasta rusine despre consilierii PNL sau USR Plus, ci se va vorbi de Ramnicu Valcea, Romania si despre handbalul romanesc. Pentru realizarea acestei credibilitati am muncit 3 ani de zile, am oferit jucatoarelor si staff-ului tehnic conditii specifice unui club profesinist, care sa atraga valori handbalistice la care nu se gadea nimeni acum ceva timp. In acesti 3 ani nu a existat o zi intarziere la plata drepturilor financiare, fapt care a dus ca acest club sa fie apreciat si de unde acum 3 ani nimeni din marile nume din handbal nu voia sa auda de Valcea, de Romania, acum impresarii ne suna primii si ne intreaba daca dorim anumite jucatoare de valoare.

Fie ca va place fie ca nu, fie ca am fost contestat pentru faptul ca am venit de la fotbal la handbal, am reusit ca in aceasta perioada impreuna, alaturi cu staff-ul meu, sa ajungem si mai ales sa ne mentinem in fruntea handbalului din Romania, in primele 8 echipe din Europa. Faptul ca am fost contestat si poate mai sunt si acum, nu a facut decat sa ma ambitioneze mai mult si sa le arat contestatarilor ca impreuna cu colegii mei putem aduce acest club la cel mai inalt nivel. Eu zic ca am reusit acest lucru, chiar cu un bani mult mai putini fata de celelalte concurente. Bugetul clubului este undeva pe locul 5-6 in acest campionat intern si nu vreau sa ne comparam cu celelalte echipe din Europa pe partea financiara fiindca ca am deveni ridicoli. Sa stiti ca noi, ca si conducere a clubului, am atras sume importante din venituri proprii si am completat bugetul echipei, nu am stat doar pe banii publici primiti de la Primaria Ramnicu Valcea si Consiliul Judetean Valcea.

Domnul viceprimar Parvulescu si-a permis de-a lungul timpului sa faca afirmatii periculoase, anume ca la SCM se spala bani, iar mai nou ca aproximativ 500.000 de euro se scurg anual in buzunarele unor membri. Probabil aceste declaratii le-a facut la sfarsitul unei saptamani istovitoare de munca, conform raportului prezentat in mediul online, iar cele 9 persoane care au fost in audienta in aceasta saptamana, l-au epuizat fizic si intelectual, altfel nu-mi explic cum poate afirma asa ceva.

Sigur ca la inceput am fost frustrat, cum un om care are o pregatire superioara, o facultate, care a ocupat un loc important in admistratia fiscala, poate sustine asemenea aberatii si minciuni ordinare. Apoi, cand am vazut de fapt care era calificarea stimabilului, m-am linistit dar tot va trebui sa probeze cele afirmate intr-o instanta.

Domnilor consilieri, nu stiti ce greu se capata credibilitatea si ce usor se pierde!

Si acum voi raspunde punctual la „justificarile” consilierilor PNL si USRPlus, anume de a da aviz negativ aceastei rectificari bugetare.

1.Ni s-a spus ca nu am depus balanta de venituri si cheltuieli la 30 septembrie 2020.

R: S-a depus la data de 25.11.2020 si are nr inreg 44520.

2.S-a spus ca nu am motivat de ce se face rectificarea bugetara si unde se duc banii.

R: Pe site-ul Primariei este afisat din data de 20.11.2020 Raportul de aprobare la proiectul de hotarare privind rectificarea de buget cu motivele si explicatiile unde se duc exact acesti bani, respectiv salariile jucatoarelor.

3.Au spus ca in luna martie si aprilie au fost platite salariile diminuate conform Ordonantei de Urgenta si au ramas un million de lei economie la club.

R:Acest million de lei necheltuit s-a intors la Primarie printr-o rectificare bugetara HCL 122/28.05.2020, sedinta la care au participat foarte multi din actualii consilieri locali PNL, dar probabil au uitat.

4.Ca nu suntem de acord cu efectuarea unui audit.

R: Aici cred ca subestimati inteligenta valcenilor. Cum adica nu suntem de acord cu auditul? Pai cand vine un control de la organele competente te intreaba daca esti sau nu de acord? Se face controlul si gata!

Si nu pot sa nu va informez ca in primavara acestui an am avut in control Curtea de Conturi care a verificat anul fiscal 2019. In urma contrulului nu s-a gasit nimic ilegal!

In incheiere trebuie sa-i informez pe toti cei care pretuiesc aceasta echipa, ca deja unele dintre cele mai importante jucatoare au fost contactate de alte cluburi iar daca situatia nu se remediaza urgent, ele vor fi lasate sa plece.

Inca o data fac apel la domnii si doamnele consilieri locali PNL si USR Plus sa lase orgoliile si sa incerce sa ia niste hotarari intelepte, care sa nu afecteze activitatea clubului. Daca in cel mai scurt timp aceasta situatie nu se remediaza, atunci cu parere de rau, va anunt ca sfarsitul anului ne va gasi fara cateva dintre cele mai importante jucatoare din lotul echipei, si astfel, va disparea cel mai important vector de imagine al Municipiului Ramnicu Valcea in Europa.

CU RESPECT, FLORIN VERIGEANU