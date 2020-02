Localnicii din Perișani, receptivi la selectarea deșeurilor

Începând de astăzi, 18 februarie, și până pe 20 februarie, în comuna Perișani va demara acțiunea de colectare selectivă a deșeurilor. Primarul localității, Ion Sandu, îi indeamnă pe cetățeni să dea același spirit de receptivitate și ințelegere și-n ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, așa cum localnicii au semnat contracte cu o societate de salubrizare in proporție de peste 90%. Iată mesajul edilului Ion Sandu către cetățeni:

“Dragi cetățeni ai localității Perișani, a sosit vremea să încercăm și noi a copia modelul de educație vest-europeană; nu este devreme, dar nici prea târziu. Oricum trebuie să vă mulțumesc pentru receptivitatea de care ați dat dovadă înțelegând mesajul civilizației, abonându-vă în proporție de peste 90% la serviciul de salubrizare, localitatea noastră fiind prima localitate din nordul județului care a reușit acest lucru. Cred că și pentru cea de a doua acțiune veți fi la fel de receptivi pentru că, începând cu luna februarie 2020 suntem obligați de a selecta pe categorii deșeurile produse în gospodării, înainte de predare către societatea responsabilă cu serviciul de salubrizare la nivel local. În perioada zilelor 18-20 februarie a.c, autoritatea locală va distribui gratuit, tuturor abonaților serviciului, saci menajeri, pe 2 culori negru și galben, necesari procesului de selectare. În sacii de culoare neagră se selectează deșeurile din sticlă (sticle, borcane, cioburi, etc.) iar în sacii de culoare galbenă deșeurile (orice deșeu din plastic, hârtie, cartoane, doze de la băuturi, cutii goale de conserve, capace din metal, etc). În primele trei zile de vineri din lună se ridică doar gunoiul menajer, iar în ultima zi de vineri din lună numai deșeurile selectate, fără a se ridica cel menajer”.