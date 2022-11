Email the Author

21 noiembrie, ora 19.00 – „Portugalia”, regia Tavi Costin, Teatrul Anton Pann; 22 noiembrie, ora 17.00 – „Ai carte, ai parte” regia Andrei Cătălin și Réka Szász, Teatrul Anton Pann, intrarea liberă; 22 noiembrie, ora 18.00 – „Angajare de clovn”, regia Ion Spadaru, Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani; 22 noiembrie, ora 20.00 – „Escu”, regia Vlad Popescu, Teatrul Municipal Ariel Rm Vâlcea, Sala Sindicatelor; 23 noiembrie, ora 19.00 – „Chapter two“, regia Vlad Trifaș, Asociatia Sirius Art; 24 noiembrie, ora 19.00 – „Adevărata poveste a Spânului” One Woman Show, spectacol de Cristina Bordeanu; 25 noiembrie, ora 10.00 – „Aladdin și lampa fermecată” , regia Geo Balint, Teatrul de Păpuși Cărăbuș Brăila; 25 noiembrie, ora 20.00 – „Insecte”, regia Mădălin Hîncu, Teatrul Municipal Bacovia Bacau; 26 noiembrie, ora 12.00 – „Ana si Regatul Vitamin”, regia Mateea Marin, Teatrul Anton Pann; 26 noiembrie, ora 19.00 – „O viață. O șosetă, un vis și o mașină de scris“ , regia Daniel Bucur, Teatrul „George Ciprian” Buzău; 27 noiembrie, ora 12.00 – „Fata moșului și fata babei”, regia Florin Iftode, Teatrul Anton Pann; 27 noiembrie, ora 19.00 – „Toxic”, regia Florin Piersic Jr, Teatru Toma Caragiu din Ploiești.

Spectacole din ţară, 12 la număr, workshop-uri, ateliere de teatru, o dublă lansare de carte și alte surprize vor avea loc în cadrul celei de a-III-a ediții a Festivalului de Teatru „Versus”, eveniment care începe luni 21 noiembrie la sediul Teatrului Anton Pann din Rm. Vâlcea. Și pentru că tema de anul acesta este „Actor versus Marionetă”, directorul executiv al festivalului, Octavian Costin, împreună cu directorul artistic al festivalului, Mateea Marin, au creat două secțiuni: una dedicată spectacolelor de teatru de repertoriu (Portugalia, Escu…, Chapter two, Angajare de clovn, Insecte, Toxic, Povestea nespusă a spânului, „O viață. O șosetă, un vis și o mașină de scris” și cea de a doua dedicată celor mici, spectacole de teatru de păpuși (Ana și Regatul Vitamin, Alladin și lampa fermecată și Fata Moșului și fata Babei). Deschiderea oficială a festivalului este programată luni 21 noiembrie, de la ora 18,00, când în foaierul Teatrului Anton Pann va avea loc o dublă lansarea de carte. Este vorba de „Tegument” și „Diversiune în eter” autor Radu Dinulescu, cunoscut om de teatru, regizor, scenarist, traducător, director de teatru, coordonator de proiecte europene, profesor de teatru, o personalitate în lumea artistică. Despre „Tegument” „Un OZN literar” cum l-a calificat Matei Vișniec” este un roman cu adresabilitate universală, care se lasă greu din mână, până la ultima pagină. „Diversiune în eter” cea de a doua carte, ne prezintă aventurile unor adolescenți din cartierul Țiglina 1, în perioada 1966 – 1970, care descoperă pe rând teatrul, sexul, moartea, muzica rock, minciuna comunistă, Metronomul lui Cornel Chiriac, Securitatea Statului, Combinatul Siderurgic…, două cărți pe care sigur vi le doriți în biblioteca dumneavoastră. De la ora 19.00, în aceeași zi de 21 noiembrie, seria de spectacole cuprinse în festival este deschisă de Teatrul Anton Pann cu spectacolul „Portugalia”, regia Tavi Costin, cea mai recentă premieră a Teatrului Anton Pann, spectacol care până acum s-a jucat cu săli pline. Toate spectacolele din festival se vor juca la sediul Teatrului Anton Pann, excepție făcând Teatrul Municipal Ariel, al cărui spectacol „Escu” se va juca la Sala Sindicatelor, în data de 22 noiembrie de la ora 20.00. Ediția de anul acesta a festivalului se va încheia duminică, 27 noiembrie 2022, cu spectacolul „Toxic” al Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, un spectacol în regia lui Florin Piersic jr. Începe Festivalul de Teatru „VERSUS”- 2022. Timp de o săptămână la Rm. Vâlcea, în perioada 21-27 noiembrie 2022, o să ne bucurăm de munca depusă de trupele de teatru invitate, trupe ce vin din mai multe colțuri ale țării și de piesele lor pline de mister și culoare, cu ar fi (Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Teatrul „George Ciprian” Buzău, Asociația Sirius Art, Teatrul Municipal Ariel, Teatrul de Păpuși Brăila și Teatrul Anton Pann). Deviza Festivalului „Versus” de anul acesta este „Împreună să ne bucurăm de teatru!” .

